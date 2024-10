Elezioni Anasf, vince la lista ‘Insieme per crescere’ guidata dal presidente Conte

La decima edizione della Open Financial Week prende il via, consolidando il suo ruolo di evento di riferimento nel panorama finanziario pugliese. Quest’anno, con due spin-off a Lecce e Matera oltre che a Bari, la manifestazione organizzatada Fideuram e Sanpaolo Invest si conferma come appuntamento imperdibile per consulenti finanziari e investitori. Globalizzazione, Tecnologia e Sostenibilità sono i temi chiave di questa edizione con esperti di fama internazionale e imprenditori locali.