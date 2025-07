EFPA lancia la nuova certificazione RES per migliorare le skill sugli investimenti immobiliari

EFPA Italia amplia la propria offerta formativa con EFPA Real Estate Specialist – RES, la nuova certificazione monotematica pensata per i professionisti che vogliono rafforzare le proprie competenze nel settore degli investimenti immobiliari. Annunciata durante il Salone del Risparmio, la nuova qualifica nasce per rispondere a una crescente domanda di consulenza specializzata e aggiornata, in un contesto di mercato sempre più attento alla diversificazione. Le prime sessioni d’esame sono previste a partire dal 2026.

Il nuovo corso sull’immobiliare

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota, in linea con l’impegno costante nella valorizzazione delle competenze e nel sostegno alla crescita professionale dei consulenti finanziari, EFPA Italia ha annunciato l’imminente lancio di una nuova Certificazione, dedicata a un ambito strategico nel panorama finanziario: gli investimenti immobiliari. Un ramo d’investimenti prezioso, nell’ottica di diversificare il portafoglio dei propri clienti e aumentarne la decorrelazione.

La trasformazione del mattone

EFPA Real Estate Specialist – RES è infatti la nuova Certificazione specialistica, monotematica, pensata per offrire ai professionisti strumenti aggiornati e un know-how approfondito, in grado di rispondere con competenza e visione alle esigenze dei clienti che intendono diversificare il proprio portafoglio attraverso il settore immobiliare. Come anticipato durante il Salone del Risparmio, questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di EFPA: promuovere una consulenza attuale e completa, capace di affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. Le prime sessioni d’esame verranno erogate dal 2026.