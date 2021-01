Effetto Brexit su Londra: nel 2020 dimezzati nuovi posti lavoro nella finanza

Tutto questo è avvenuto in un anno segnato dall’incertezza su un accordo commerciale con l’Unione europea. Se, infatti, l’accordo commerciale Regno Unito-UE siglato in extremis alla fine di dicembre è stato una svolta, i colloqui sui servizi finanziari sono solo all’inizio, senza alcuna scadenza per il completamento.

Nel frattempo, la pandemia da coronavirus, ha spinto molte banche europee a tagliare posti di lavoro per contrastare tassi di interesse bassi e l’avanzata delle fintech. E questo è solo una parte dell’effetto Brexit su Londra.

“Le organizzazioni stanno ora cercando nuove linee di business in rapida crescita che possano ridare smalto a Londra per aumentare la competitività a livello globale”, ha spiegato Enver.

Secondo una ricerca condotta da Ey, lo scorso ottobre, le società finanziarie avevano già trasferito fuori da Londra almeno 7.500 posti di lavoro e asset dei clienti europei per un valore di 1,2 trilioni di sterline.