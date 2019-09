Edenred e Google Pay: spese aziendali si pagano direttamente da smartphone

Novità sul fronte pagamenti digitali. Grazie alla partnership tra ExpendiaSmart e Google Pay è possibile pagare le spese di lavoro direttamente da smartphone utilizzando il wallet di Google Pay.

ExpendiaSmart è la carta prepagata di Edenred, utile per la gestione di tutte le spese aziendali e per i rifornimenti di carburante, accettata ovunque in Italia e all’estero. Strumento ideale per la rendicontazione veloce delle spese di trasferta, sia per l’azienda, sia per il dipendente e rappresenta una modalità di pagamento facile e sicura, nonchè pratica e rapida da utilizzare. Edenred ha integrato Google Pay nei sistemi di gestione di ExpendiaSmart creando – si legge nella nota – un ecosistema di pagamenti digitali che la posiziona come azienda full mobile per tutti i suoi prodotti.

Come configurare Google Pay?

Dopo aver scaricato l’app Google Pay sullo smartphone e caricato i dati della propria carta ExpendiaSmart, si riceverà un’email con un codice di attivazione. Dopo questa procedura è possibile effettuare acquisti nei negozi, su web e in-app, direttamente da cellulare, ovunque siano presenti i simboli contactless e Google Pay. Sicurezza e privacy sono un must.

Quando si usa una carta ExpendiaSmart con Google Pay difatti codici della carta non vengono memorizzati sul dispositivo né trasmessi durante il pagamento. Ogni transazione poi è autorizzata con un codice di protezione dinamico e univoco.