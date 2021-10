Ecobonus: è corsa agli incentivi auto, come funzionano

L’Ecobonus auto fa il botto. A poche ore dalla riapertura delle prenotazioni, è corsa agli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Tanto che i fondi, rimpinguati con ulteriori 100 milioni di euro (cifra comunque più bassa rispetto ai 300 che erano stati ipotizzati), sono quasi soldi out.

“Siamo soddisfatti per questo rifinanziamento degli ecobonus auto, che abbiamo voluto fortemente venisse inserito nel decreto fiscale” ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, alla vigilia dell’apertura delle prenotazioni. “È un altro segnale concreto dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori”, aggiunge. Come Mise ”lavoriamo anche per accompagnare la nostra industria nel percorso di riconversione del settore automotive, tenendo conto che le richieste del mercato si stanno posizionando su produzioni elettriche e a basse emissioni”.

Come accedere all’Ecobonus auto

Dalle ore 10 di ieri, 27 ottobre, è possibile dunque prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Come? Le richieste di sconto si prenotano in concessionaria, tramite piattaforma ecobonus.mise.gov.it.

Le nuove risorse sono così ripartite: