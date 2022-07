Una casa meno energivora significa abbattere i costi delle bollette e considerati i tempi, tra rincari e inflazione galoppante, non è sicuramente una cattiva idea riqualificare dal punto di vista energetico la propria abitazione. Un intervento importante, ma agevolato dal punto di vista fiscale.

Parliamo dell’ecobonus, la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e via via rinnovata da ultimo con la legge di bilancio 2022. Ma andiamo nel dettaglio.

Ecobonus: i beneficiari

Sono ammessi all’ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone, società di capitali. Tali soggetti, che devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, sono:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

familiari conviventi;

coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

conviventi di fatto di cui all’art.1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016;

promissario acquirente.

L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali. Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che sono effettuati in fase di costruzione dell’immobile in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia

Quali gli interventi ammessi alla detrazione

L’ecobonus spetta per le spese sostenute per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari:

di riqualificazione energetica volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi

relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università;

per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

La detrazione spetta anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, ma anche per le spese sostenute per: l’acquisto e posa in opera delle schermature solari o di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione, nella misura del 65% delle spese sostenute, spetta anche per: