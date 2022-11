Ecobonus: al via i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti

Tornano gli incentivi per l’acquisto di auto ecologiche. Da oggi, 2 novembre 2022, si può richiedere l’ecobonus per l’acquisto di modelli di auto non inquinanti dal sito del Mise dedicato. Lo stanziamento totale messo a disposizione per l’anno 2022 è pari a 630.000.000 euro.

Ecobonus auto: quali sono gli incentivi e chi può chiederli

Come stabilito dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dalle 10.00 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2.

I cittadini con ISEE inferiore a 30 mila euro possono accedere all’ecobonus per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in.

Tali soggetti potranno beneficiare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate. In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati:

fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:

fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Come si chiede e si ottiene il contributo

L’iter prevede queste quattro fasi:

Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta

Quale documento è necessario caricare in piattaforma in caso di prenotazione con ISEE inferiore a 30.000? Come si legge sul sito è ’ necessario presentare un’apposita dichiarazione, disponibile online, indicando gli estremi dell’ISEE:

Protocollo INPS-ISEE (esempio: INPS-ISEE-202X-XXXXXXXXX-00)

Data di validità dell’ISEE

Inoltre, occorre dichiarare che nessun componente del nucleo familiare ha già fruito del medesimo contributo oggetto di maggiorazione.

Bisogna allegare anche copia del Documento di Identità e Codice Fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

Per beneficiare dei contributi con ISEE inferiore a 30.000, entro quando va acquistato il veicolo? I contributi sono concessi per gli acquisti dal 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del DPCM 4 agosto 2022, al 31 dicembre 2022.

Chi può prenotare il contributo? Solo il concessionario. Chi acquista deve rivolgersi a lui, l’unico soggetto autorizzato a gestire tutta la procedura di prenotazione ed erogazione dell’Ecobonus.

In che modo l’acquirente riceve il contributo? Il concessionario riconosce l’Ecobonus tramite compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.