Ecco tre modi per risparmiare circa 200 euro al mese

Risparmiare oggi giorno no è semplice ma con piccoli semplici accorgimenti si può mettere da parte ogni mese anche una piccola cifra. Vuoi risparmiare 200 dollari, circa 180 euro, al mese? Ecco tre semplici consigli suggeriti da Ivana Pino su Cnbc.

Fissa un giorno senza spese a settimana

Gli americani spendono ogni giorno 164,55 dollari per articoli come generi alimentari, gas e uscite, in media, secondo un rapporto di GOBankingRates.com. Un modo per avere più soldi alla fine del mese è quello di individuare un giorno senza spese alla settimana. Certo occorre una piccola pianificazione. È necessario assicurarsi di aver acquistato in anticipo elementi essenziali, come generi alimentari o benzina per la macchina ma i risultati possono essere significativi. Portarsi il pranzo da casa, eliminare un paio di cene fuori o fare shopping d’impulso nel giorno senza spese della settimana potrebbe arrivare a farci risparmiare più di 160 dollari al mese.

Taglia i costi del carburante

Buona idea per muoversi tagliando le spese può essere quella del car pooling, ossia la macchina condivisa con i colleghi che vivono nella vostra zona, oppure prendendo i mezzi pubblici. In media, gli americani secondo lo studio GOBankingRates spendono 5,39 dollari al giorno in carburante. Se si lavora circa 20 giorni lavorativi al mese, potrebbero essere quasi 110 dollari. Per chi ha un tragitto breve da percorrere per andare a lavoro o ha la fortuna di vivere in una città dove non c’è bisogno dell’auto per fare tutto, può anche essere conveniente l’idea di abbandonare del tutto l’auto e affittarla quando necessario o utilizzare applicazioni i come Uber.

Trova offerte per le bollette di casa

Che sia per le utenze di gas e luce o per la bolletta telefonica, risparmiare si può. Basta trovare le offerte ideali al caso proprio. Oggi giorno poi si trovano in commercio numerose offerte di varie compagnie e società che propongono il tutto incluso per le utenze di casa con risparmi assicurati.