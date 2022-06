Dropcity presenta il nuovo progetto a Milano

In occasione della Design Week, il Centro di Architettura e Design apre alcuni dei suoi spazi in città, un’anteprima del suo assetto finale previsto per la primavera 2024

Ciao Milano! In occasione della Design Week meneghina, Dropcity, Centro di Architettura e Design che si sviluppa nei tunnel lungo via Sammartini a Milano, all’interno dei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, presenta un’anticipazione dei contenuti che identificheranno questo spazio come un luogo di aggregazione e di dibattito sull’architettura, il design e la città contemporanea (l’apertura ufficiale è prevista per la primavera 2024).

Dropcity è un’iniziativa nata da un’idea dell’architetto Andrea Caputo già nel 2018, sviluppata e co-gestita da Nhood, che con un investimento di 16 milioni di euro aggiunge un secondo contributo alla rigenerazione urbana di Milano, dopo la vittoria un anno fa del bando C40 Reinventing Cities per la trasformazione di piazzale Loreto, con il progetto LOC-Loreto Open Community.

Con oltre 10.000 metri quadrati, suddivisi in 28 tunnel, Dropcity ospiterà gallerie espositive, atelier di produzione, laboratori di falegnameria, robotica e prototipia avanzata. Un’area importante sarà dedicata alla ricerca, alla didattica e a ufficio destinati ai professionisti del settore. Completa il programma una materioteca e una biblioteca pubblica, mirata a tematiche di Architettura e di Design.

Fino al 19 giugno saranno visitabili diverse installazioni, fra queste anche la mostra su Ricardo Bofil curata da Apartamento Magazine, l’installazione di Fosbury Architecture presentata da Quodlibet Edizioni e altre installazioni di KoozArch (Milano, Londra), Bureau Spectacular (Los Angeles), H.P.O. (Ferrara) , Supervoid (Roma), Motto (Berlino), Grillo-Vasiu (Zurigo) , Pan Records (Berlino), Log Magazine (New York City), Parasite 2.0, Ganko, Finemateria, Abnormal, From Outer Space (Milano).

Dropcity al Fuorisalone 2022 è un evento inserito nella Milano Design Week e sarà aperto al pubblico da martedì 7 a domenica 19 giugno dalle ore 10.00 alle ore 19.00, ingresso via Sammartini 38-60.

Le installazioni e il progetto di Dropcity a Milano.

Foto: Delfino Sisto Legnani, courtesy Andreacaputo.com