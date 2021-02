Draghi, l’intervento sulla fiducia al Senato (VIDEO)

A quattro giorni dal giuramento nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi il premier Mario Draghi si presenta al Senato e alla Camera per chiedere la fiducia.

Draghi, indicazioni per il suo programma

Nel corso dell’intervento del premier ha presentato le linee programmatiche del nuovo esecutivo che vedono l’emergenza sanitaria e la gestione del recovery plan in primo piano.

Il presidente Draghi ha poi anticipare anche qualche dettaglio in merito alle attese riforme della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia civile. Questo il testo integrale del programma annunciato da Mario Draghi

Dopo l’intervento a Palazzo Madama, la seduta verrà sospesa per consentire a Draghi di recarsi alla Camera a depositare le sue dichiarazioni. Dopo di che ci saranno cinque ore e mezza di discussione generale e due per le dichiarazioni di voto. Sommate alla replica del premier e alle pause per la sanificazione, significa che le votazioni per la fiducia non inizieranno questa sera prima delle ore 22.

Secondo quanto annunciato dai giorni scorsi dai principali leader politici il nuovo governo dovrebbe godere di un’ampia fiducia, ad eccezione di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, una parte di Leu e qualche parlamentare dissidente del M5S.

L’inizio dell’intervento del presidente del consiglio è fissato per le ore 10, ma per conoscere l’esito della votazione sarà necessario attendere almeno le 22 di questa sera.