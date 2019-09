Doppio ingresso nelle file di Legal & General IM

Lo sviluppo di Legal & General IM in Italia sarà supportato da due nuovi senior business development manager, Tommaso Cucchetti e Valentina Valdameri. Lo ha annunciato la società di asset management, una delle maggiori in Europa con 1.200 miliardi di aum a livello globale. I due nuovi ingressi, basati a Milano, supporteranno il country head Giancarlo Sandrin nelle attività con la clientela wholesale e retail, con l’obiettivo di rafforzare il presidio della società sia nel canale dei fund buyers (asset manager e banche private), sia verso le principali reti di distribuzione.

Giancarlo Sandrin, country head Italia di LGIM, ha affermato:

“Sono molto lieto di annunciare l’ingresso di due professionisti qualificati come Tommaso e Valentina. Il loro apporto e le loro competenze saranno molto importanti nel permetterci di soddisfare in modo sempre più efficiente le esigenze della nostra clientela e sostenere la crescita del business. Il rafforzamento del team ci consentirà di concentrarci nel 2020 anche sullo sviluppo di accordi di partnership con le reti di distribuzione per quanto riguarda il collocamento dei fondi attivi che rappresentano un’altra delle aree core di LGIM”.