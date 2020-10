Donald Trump: la positività al Covid non mina outlook dei mercati

di Esty Dwek, Head of Global Macro Strategy, Natixis IM Solutions

Il sell-off del mercato dopo la positività al coronavirus del presidente Trump non ci sorprende. Il grande punto interrogativo ruota intorno alla prossima fase di stimolo fiscale, e se adesso sia ancora più difficile raggiungere un accordo di compromesso tra Democratici e Repubblicani prima delle elezioni.

Al momento le parti sono ancora distanti e la positività del presidente rappresenta l’ennesimo elemento di possibile distrazione, che potenzialmente riduce le probabilità di un accordo.

Positività Trump, i riflessi sull’economia

Detto ciò, i recenti dati economici hanno mostrato la necessità del Cares Act 2 e non dobbiamo sottovalutare quanti siano i senatori o i rappresentanti della Camera che vorrebbero poter fare campagna elettorale sulla scia di ulteriori stimoli.

Non è dunque da escludere una sorpresa in senso positivo, anche se più difficile.

Nel frattempo, è probabile che i mercati rimangano sotto pressione.

La corsa elettorale

Per quanto riguarda la corsa alla Casa Bianca, penso sia troppo presto per dire se la positività di Trump influirà sull’esito delle urne. Dipenderà anche dal grado di infezione contratto dal presidente che, non dovesse manifestare sintomi, potrebbe non subire un impatto in termini elettorali.

Al contrario un’infezione più grave potrebbe impattare sulla sua campagna elettorale e sulla sua comunicazione. Tuttavia, entrambi i candidati sono così reciprocamente distanti, che è probabile che ben pochi elettori cambino schieramento in base alla diagnosi di oggi.

Dal nostro punto di vista non cambieremo il nostro posizionamento: ci attendevamo una corsa ad ostacoli verso le elezioni e quello di oggi è solo un ulteriore fattore in questa direzione, ma non rappresenta un elemento tale da farci cambiare il nostro outlook costruttivo nel medio termine.