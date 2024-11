Donald Trump, il patrimonio del 47esimo presidente Usa

Donald Trump, è ormai certo, sarà il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il tycoon americano tornerà quindi alla Casa Bianca, per un secondo mandato, prendendo il posto di Joe Biden. Tra gli uomini più ricchi del mondo, la rivista Forbes lo piazza al 357esimo posto del ranking mondiale. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio?

A quanto ammonta il suo patrimonio

Figura controversa e polarizzante della politica americana, Trump, secondo Forbes avrebbe un patrimonio netto di 8 miliardi di dollari. Un valore che nelle ultime ore ha aggiunto una cifra stimata di 400 milioni di dollari, grazie al balzo senza precedenti a Wall Street del titolo Trump Media & Technology Group dopo l’ormai scontata vittoria del tycoon alle presidenziali americane.

Oggi le azioni del gruppo, a cui fa capo il social Truth, e in cui il Trump ha una partecipazione del 57%, sono arrivate a guadagnare nel premercato a Wall Street poco meno del 50%, un rialzo giornaliero record, a 49,81 dollari per azione e crescono al momento del 40%. La quota di Trump alla chiusura di ieri era valutata circa 3,9 miliardi di dollari e, se il rialzo fosse confermato durante la seduta di contrattazioni, il valore potrebbe salire a 5,8 miliardi.

La carriera

La fortuna di Trump è storicamente radicata nel settore immobiliare. La sua carriera inizia infatti nel mattone, grazie ad una donazione di almeno 413 milioni di dollari ricevuta da suo padre Fred Trump. Da lì parte la sua fortuna. Negli anni ’70 e ’80, Trump ha ampliato il suo impero immobiliare a New York, investendo in progetti iconici come il Trump Tower e il ristrutturato Hotel Plaza. Poi, ci sono la magione a Mar-a-Lago, la proprietà sull’isola di St. Martin e la Trump International Hotel & Tower di Chicago. Complessivamente – sempre secondo i calcoli di Forbes – gli investimenti di Trump nel mattone valgono 1,1 miliardi di dollari.

Oltre agli investimenti immobiliari, Trump ha diversificato le sue fonti di reddito attraverso la televisione e i media. Il reality show “The Apprentice” ha contribuito a consolidare la sua immagine pubblica e a generare profitti significativi.

Un elemento chiave del suo patrimonio è, come accennato, la partecipazione in Trump Media & Technology Group, a cui fa capo Truth Social, una sorta di di Twitter di destra.

Nonostante il suo notevole patrimonio netto, la carriera di Trump carriera non è stata priva di controversie. Anzi, Trump ha affrontato numerosi fallimenti aziendali e dichiarazioni di bancarotta nel corso degli anni ’90 e 2000. C considerevole anche l’esposizione debitoria. Si stima che i suoi debiti ammontino a circa 400 milioni di dollari, il che solleva interrogativi sulla sostenibilità delle sue finanze personali nel lungo termine.

L’impatto della politica

In una vita costellata da alti e bassi, non si può negare che la sua avventura politica abbia avuto un impatto profondo sulle sue finanze. Le elezioni presidenziali del 2016 hanno segnato un punto di svolta nella vita di Trump. La sua campagna ha attratto l’attenzione di numerosi finanziatori, molti dei quali hanno continuato a sostenerlo anche nelle elezioni successive.

Solo per restare alla ultima campagna presidenziale, Forbes ha identificato oltre 52 miliardari che hanno sostenuto finanziariamente la sua corsa per la presidenza nel 2024. Tra i principali donatori ci sono nomi noti come Elon Musk e Paul Singer, con Musk che ha donato circa 118 milioni di dollari attraverso il suo pacchetto politico.