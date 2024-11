Elezioni Usa: Donald Trump a un soffio dalla vittoria

Donald Trump è a un passo dalla presidenza Usa. Chiuse le urne dell’Alaska, intorno alle 7 italiane, l’election day entra nelle sue fasi finali. Indice Trump trionfa negli Stati in bilico Repubblicani si riprendono il Senato Americani bocciano i dem sull’economia Trump trionfa negli Stati in bilico Mentre scriviamo (intorno alle 8 italiane), l’ex presidente Usa è a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. Fondamentali gl Stati in bilico, dove Trump è in vantaggio quasi ovunque: l’ex presidente è avanti in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Ha già vinto in North Carolina e Georgia.

Le previsioni del New York Times attribuiscono a Donald Trump il 90% delle probabilità di vincere le presidenziali americane. Il risultato finale previsto è di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris.

Cruciale la vittoria in Pennsylvania dove, secondo Fox News, Donald Trump avrebbe vinto con i suoi 19 voti elettorali. Se le proiezioni fossero confermate, il candidato repubblicano sarebbe a tre voti dalla presidenza: al momento ne ha 267, per tornare alla Casa Bianca gliene servono 270. La Pennsylvania era considerata fondamentale per conquistare la presidenza.

Repubblicani si riprendono il Senato

Quell che è certo nella prima mattinata è che, dopo quattro anni di controllo democratico, il Senato degli Stati Uniti ritorna sotto l’influenza repubblicana. La Camera dei Rappresentati non è stata ancora assegnata.

Americani bocciano i dem sull’economia

Grande protagonista di questa tornata elettorale è stato lo scontento per l’economia. Mentre gli scrutini sono ancora in corso, un exit poll di Abcnew rivela che il 45% degli americani che hanno votato ha espresso forti preoccupazioni per la propria situazione economica, affermando che è peggiorata con l’attuale amministrazione democratica.

Si tratta di una delle percentuali più alte di scontento per l’economia registrato nelle recenti elezioni, più alto del 42% registrato nel 2008 quando si è votato nel mezzo della “Great Recession”. In particolare, il 72% degli elettori si è detto insoddisfatto se non addirittura arrabbiato per la strada imboccata dal Paese, mentre appena il 26% si è detto soddisfatto o entusiasta. Nello stesso, emerge inoltre che il 73% di elettori ritengono che la democrazia sia minacciata.

