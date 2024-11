Wall Street euforica su vittoria Trump: volano i futures, corre il Bitcoin

Si prospetta un avvio di seduta a tutto a gas per Wall Street, mentre sembra ormai scontato il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca per il su secondo mandato presidenziale.

Nella mattina italiana, i futures sul Dow Jones Industrial Average guadagnano 809 punti, pari a circa l’1,9%. I forte crescita anche quelli sullo sull’S&P 500 (+ l’1,8%) e quelli sul Nasdaq 100 (+1,8%). Le azioni di Trump Media & Technology Group, una società di social media strettamente legata al candidato, sono salite del 40% nelle contrattazioni notturne sulla piattaforma di brokeraggio Robinhood.

Intanto, il dollaro si rafforza nei confronti della maggior parte delle altre valute del G-10 e dell’Asia: il cambio euro/dollaro e’ a 1,073, contro gli 1,0877 della chiusura di ieri, il cross dollaro/yen è a 153,74, contro i 152,26 del closing precedente.

Bitcoin tocca nuovo record

La vittoria di Trump mette le ali anche al mercato delle valute digitali, ed in particolare al Bitcoin: la regina delle criptovalute che ha superato la soglia dei 75 mila dollari ( nuovo record storico a 75.120, per poi ripiegare) spinta dalla prospettiva di un allentamento normativo in caso di vittoria del candidato repubblicano.

Reddito fisso

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito a circa il 4,43% sulle speculazioni che i tagli alle tasse e gli altri piani di spesa proposti da Trump aumenteranno il deficit fiscale, mentre eventuali tariffe potrebbero riaccendere l’inflazione.

