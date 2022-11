Il sostenitore del Metaverso Bob Iger ha annunciato un ritorno a sorpresa al suo precedente ruolo di ceodella Disney, prendendo il posto dell’ex ceo Bob Chapek.

Iger è noto soprattutto per essere stato per 15 anni ceo del conglomerato di intrattenimento globale. Non tutti sanno che il dirigente Disney è diventato noto anche nella comunità di criptovalute dopo essere diventato direttore, consulente e investitore in Genies, una piattaforma di avatar digitale in esecuzione sulla blockchain flow di Dapper Labs.

Iger era ancora alla Disney come dirigente e presidente del consiglio di amministrazione quando la società ha depositato un brevetto relativo al Metaverso il 28 dicembre 2021.

Il brevetto riguardava un “simulatore del mondo virtuale in un luogo del mondo reale” e avrebbe consentito ai visitatori dei parchi a tema Disney di utilizzare i telefoni cellulari per generare e proiettare effetti 3D personalizzati su spazi fisici vicini, come pareti e altri oggetti.

Tuttavia, la Disney ha affermato che all’epoca non c’erano “piani attuali” per utilizzare il brevetto del “simulatore del mondo virtuale” e la società non ha ancora annunciato alcun prodotto relativo al brevetto.

Secondo quanto riferito, il ritorno di Iger sarà solo temporaneo, dato che accetterà di ricoprire il ruolo di ceo della Disney solo per i prossimi due anni.

Durante il suo nuovo mandato come ceo, Iger lavorerà con il consiglio di amministrazione per stabilire la direzione strategica dell’azienda e trovare un successore.

In sua assenza, la Disney ha continuato a lavorare a progetti che coinvolgono il metaverso, i Non-fungible token (NFT) e la blockchain durante tutto l’anno.