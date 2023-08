Disney, il fatturato delude le attese. In arrivo aumenti di prezzo e blocco condivisioni

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2023, Disney ha generato ricavi per un totale di 22,33 miliardi di dollari, un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, tali cifre sono risultate al di sotto delle aspettative degli analisti, che si attestavano a 22,5 miliardi di dollari.

Il risultato netto proveniente dalle attività in corso ha registrato un deficit di 460 milioni di dollari, contrapponendosi agli 1,409 miliardi di dollari di utile dello stesso periodo dell’anno precedente. Il guadagno per azione rettificato è stato di 1,03 dollari, evidenziando un aumento del 6% rispetto al medesimo trimestre dell’anno scorso. Nonostante ciò, tale cifra ha superato le previsioni di Wall Street, che si erano attestate a 95 centesimi per azione.

Nel corso di questo trimestre, l’azienda ha affrontato diverse spese di svalutazione e ristrutturazione, ammontanti a 2,65 miliardi di dollari. Queste spese riflettono il costo derivante dalla rimozione di determinati contenuti dai propri servizi di streaming, nonché i costi legati alla risoluzione degli accordi di licenza. Inoltre, sono stati stanziati 210 milioni di dollari per le indennità di licenziamento dei dipendenti colpiti da tali cambiamenti.

Cala lo streaming e Disney corre ai ripari: aumento di prezzo e blocco delle condivisioni

L’attenzione si è concentrata sul miglioramento dello streaming. Gli abbonati a Disney+ sono diminuiti del 7,4%, raggiungendo 146,1 milioni, con lo streaming che ha causato perdite per 512 milioni di dollari, inferiore al 32% delle previsioni degli analisti, portando le perdite totali nello streaming dal 2019 a undici miliardi di dollari.

Disney ha risposto con aumenti di prezzo nello streaming: il servizio senza pubblicità di Disney+ costerà 14 dollari al mese (rispetto agli attuali 8 dollari) da ottobre, mentre Hulu passerà da 15 a 18 dollari al mese senza pubblicità. Da settembre, sarà disponibile un pacchetto Disney+ e Hulu privi di inserzioni al prezzo di 20 dollari al mese. Questi aumenti sono simili a quelli di Netflix, che mira anche a offerte più economiche con pubblicità.

Il calo dello streaming è una delle ragioni per cui il CEO di Disney, Bob Iger, ha annunciato l’intenzione di affrontare il problema della condivisione di account. Nonostante l’azienda non abbia rivelato quanti utenti condividano le proprie password al di fuori del nucleo familiare, ha riconosciuto che si tratta di un numero significativo.

Nel dettaglio, Iger ha spiegato che entro la fine del 2023, Disney introdurrà modifiche nei contratti di abbonamento e nei termini di servizio, includendo clausole aggiuntive relative alle politiche di condivisione. A partire dal 2024, l’azienda prevede di intraprendere azioni per monetizzare questa situazione, presumibilmente offrendo password aggiuntive a pagamento da condividere con amici e conoscenti, seguendo un approccio simile a quello adottato da Netflix.

Disney, come Netflix, ha sottolineato di avere le “capacità tecniche” per monitorare gli accessi (probabilmente attraverso indirizzi IP, geolocalizzazione, abitudini di visione, ecc.) e ha pianificato di risolvere questo problema entro il 2024. Tuttavia, Iger ha indicato che potrebbero esserci conseguenze tangibili di queste azioni già nel 2024, anche se potrebbe richiedere più tempo per completare completamente l’implementazione. L’azienda considera questa sfida una priorità, poiché ritiene che le opportunità di crescita dipendano in parte da questa iniziativa.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sul costo delle password aggiuntive o sulla possibile introduzione di piani con pubblicità o piani più costosi, ma è altamente probabile che l’azienda segua una strategia simile a quella negli Stati Uniti. Attualmente, in Italia, Disney Plus ha un costo di 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno.

Iger: «I risultati sono il riflesso della trasformazione che sta portando avanti Disney»

Il CEO Robert Iger ha commentato tali risultati affermando:

I risultati ottenuti in questo trimestre riflettono il progresso che stiamo facendo attraverso la trasformazione senza precedenti che stiamo portando avanti in Disney. Questo processo mira a ristrutturare l’azienda, incrementare l’efficienza e riportare la creatività al centro delle nostre attività. Durante gli otto mesi trascorsi dalla mia reintegrazione, questi cambiamenti significativi stanno contribuendo a creare un approccio più efficiente, coordinato e semplificato alle nostre operazioni. Ciò ci ha permesso di avanzare verso il superamento del nostro obiettivo iniziale di risparmio pari a 5,5 miliardi di dollari. Oltre a ciò, siamo riusciti a incrementare l’utile operativo di Direct-to-Consumer di circa 1 miliardo di dollari in soli tre trimestri.

Nel complesso, i ricavi del segmento Direct-to-Consumer hanno registrato una crescita del 9%, raggiungendo 5,5 miliardi di dollari. Parallelamente, la perdita operativa si è ridotta da 1,1 miliardi di dollari a 0,5 miliardi di dollari. Tale miglioramento è stato attribuito a una minore perdita da parte di Disney+, a un incremento del reddito operativo di Hulu e a una diminuzione della perdita associata a ESPN+.

E l’azienda ora pensa all’IA nel settore dell’intrattenimento

E mentre lo sciopero degli attori e sceneggiatori continua, Disney ha istituito una task force con l’obiettivo di esaminare l’intelligenza artificiale e le sue possibili applicazioni all’interno del vasto conglomerato dell’intrattenimento. Nonostante la resistenza di scrittori e attori di Hollywood nel permettere l’ampia adozione di questa tecnologia nell’industria, il gruppo è stato lanciato all’inizio dell’anno, anticipando lo sciopero degli scrittori di Hollywood. La sua missione è di sviluppare internamente applicazioni di intelligenza artificiale e di stabilire partnership con startup, come riferito da tre fonti a Reuters.

L’interesse di Disney per l’intelligenza artificiale è evidente anche attraverso le 11 posizioni attualmente aperte all’interno dell’azienda, volte a reclutare candidati con competenze ed esperienza nell’ambito dell’intelligenza artificiale o dell’apprendimento automatico. Queste posizioni coprono praticamente ogni settore dell’azienda: dai Walt Disney Studios ai parchi a tema, dal gruppo di ingegneria dell’azienda (Walt Disney Imagineering) alla televisione con marchio Disney e al team pubblicitario. Quest’ultimo sta lavorando per sviluppare un sistema di annunci potenziato basato su intelligenza artificiale di “prossima generazione”, come indicato nelle descrizioni degli annunci di lavoro.

L’intelligenza artificiale è diventata una questione altamente controversa a Hollywood, generando tensioni tra scrittori e attori che la considerano una minaccia per la loro occupazione. Questa problematica è al centro dei negoziati contrattuali con la Screen Actors Guild e la Writers Guild of America, le quali attualmente sono coinvolte in uno sciopero. La preoccupazione principale riguarda l’impatto potenziale dell’intelligenza artificiale sui posti di lavoro nell’industria dell’intrattenimento.