Dimon al Tesoro in caso di vittoria Trump? Il tycoon: “lo prenderei in considerazione”

Mentre i democratici sono alle prese con il ritiro di Joe Biden e la possibile nomination di Kamala Harris come candidato in corsa alla Casa Bianca, l’ex presidente Donal Trump si concentra sulla possibile squadra di governo. E, con sempre maggiore insistenza, spunta il nome di Jamie Dimon, numero uno di JPMorgan Chase.

Trump-Dimon: rapporto altalenante

Intervistato da Bloomberg Businesswek, l’ex presidente si è detto disposto a considerare Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan Chase, come segretario al Tesoro nel caso in cui vincesse le elezioni.

“Ho molto rispetto per Jamie Dimon”, ha dichiarato l’ex inquilino della Casa Bianca: “È una persona che prenderei in considerazione, certo”.

C’è da dire che il nome dell’amministratore delegato di JPMorgan circola da tempo come segretario al Tesoro sia in caso di vittoria del partito democratico sia in caso di vittoria repubblicana. JPMorgan ha rifiutato di commentare il rapporto.

Va inoltre aggiunto che quello tra Trump e Dimon non è stato sempre un rapporto idilliaco. Al contrario. Trump ha spesso criticato Dimon, l’ultima volta l’anno scorso, quando sulla sua piattaforma Truth Social, ha definito il capo della JPMorgan come un “globalista altamente sopravvalutato”.

Dal canto suo, Dimon, come molti altri dirigenti aziendali, aveva condannato l’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump che avevano tentato, senza successo, di impedire al Congresso di certificare i risultati delle elezioni del 2020. Di recente, si è tuttavia notato un cambio di rotta.

“Fate un passo indietro, siate onesti. Ha avuto un po’ di ragione sulla NATO, un po’ di ragione sull’immigrazione. Ha fatto crescere l’economia abbastanza bene. La riforma fiscale del commercio ha funzionato. Aveva ragione su alcuni aspetti della Cina”, ha dichiarato Dimon alla CNBC all’inizio di quest’anno. “Non si è sbagliato su alcune di queste questioni critiche”.

Il ruolo scomodo di Powell

Nella stessa intervista rilasciata martedì a Bloomberg, Trump ha dichiarato che, in caso di vittoria alle elezioni di novembre, permetterà al presidente della Federal Reserve Jerome Powell di terminare il suo mandato alla guida della Federal Reserve.

Nonostante sia stato nominato alla guida della banca centrale da Trump nel 2017, Powell ha dovuto affrontare critiche incessanti da parte dell’ex presidente, che ha ripetutamente minacciato di licenziare il capo della Fed e lo ha definito una “testa di legno” per aver aumentato i tassi di interesse. “Glielo lascerei finire, soprattutto se pensassi che stia facendo la cosa giusta”, ha detto nell’intervista.

Ciononostante, Trump ha di recente affermato che la Fed non dovrebbe muovere i tassi di interesse nel breve termine, per evitare di dare un sferzata all’economia, quando è ancora in carica Joe Biden. Wall Street prevede attualmente due tagli dei tassi di interesse prima della fine dell’anno, incluso uno prima delle elezioni. “I tassi di interesse sono molto alti adesso e per loro è dura. So che vogliono provare a farlo. Forse lo faranno prima delle elezioni, prima del 5 novembre, anche se è qualcosa che sanno che non dovrebbero fare“, ha detto Trump.