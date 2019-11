Digital payments, Italia fanalino di coda: “Un problema culturale” (VIDEO)

“L’Italia è un fanalino di coda in termini di penetrazione dei pagamenti digitali. Cash is already king. Nel 75% il pagamento avviene ancora in contanti. Se guardiamo al bicchiere mezzo pieno, le crescite che abbiamo avuto ci fanno ben sperare. Non è un tema di mancanza di strumenti di pagamento, ma si tratta di un cambiamento culturale“. Durante il World of Business Forum di Milano abbiamo parlato con Andrea Mencarini, direttore cards&digital payments di Nexi, società che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.