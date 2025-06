Difesa: UE presenta maxi piano da 800 mld di euro per corsa al riarmo

E’ corsa al riarmo in Europa. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen mette sul tavolo un piano, ribattezzato ReArm, per aumentare “urgentemente” la spesa per la difesa mobilitando circa 840 miliardi di dollari.

La notizia arriva mentre gli USA decidono per lo stop immediato agli aiuti militari all’Ucraina, dopo l’incontro burrascoso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto venerdì scorso alla Casa Bianca.

ReArm: cosa prevede il piano di riarmo dell’UE

I nuovi piani dell’Unione Europea per aumentare la spesa per la difesa potrebbero mobilitare fino a 800 miliardi di euro (841 miliardi di dollari), ha dichiarato la presidente von der Leyen.

“L’Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa. Sia per rispondere all’urgenza a breve termine di agire e sostenere l’Ucraina, sia per affrontare la necessità a lungo termine di assumerci una maggiore responsabilità per la nostra sicurezza europea”, ha dichiarato von der Leyen.

La presidente inoltre ha detto di aver scritto ai leader europei prima della riunione del Consiglio europeo di questa settimana per proporre il “Piano ReArm Europe”, progettato per consentire agli Stati membri dell’UE di aumentare la spesa per le capacità di difesa. “Questo è un momento importante per l’Europa. E noi siamo pronti a farci avanti”.

Il piano ReArm includerà 150 miliardi di euro di nuovi prestiti congiunti dell’UE per gli Stati membri, da investire in quelli che von der Leyen ha descritto come “settori di capacità paneuropei”. “Ad esempio: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-drone; ma anche per rispondere ad altre esigenze, dalla cibernetica alla mobilità militare, ad esempio”, ha aggiunto la presidente.

Prossimo appuntamento giovedì a Bruxelles alla riunione dell’Eurogruppo che si preannuncia già particolarmente delicata. “ Si tratta di usare tutte le leve finanziarie a disposizione per il riarmo, l’Europa deve investire massicciamente e urgentemente per il breve termine, anche per continuare a sostenere l’Ucraina, e per il lungo termine” ha sostenuto von der Leyen.

La reazione in Borsa

Il piano ReArm lanciato dalla presidente mette le ali al settore della difesa che sta vivendo in Borsa un momento di forte crescita. Ai massimi titoli come Leonardo, Thales e Rheinmetall.

Piede sull’acceleratore anche per l’oro, bene rifugio per eccellenza. I prezzi del metallo giallo salgono sopra i 2900 dollari. “La crescente minaccia di una guerra commerciale – commentano gli analisti di ActiveTrades – sta facendo aumentare la domanda del metallo rifugio, con i prezzi che sono saliti di oltre il 2% da quando il presidente Trump ha confermato che le tariffe del 25% sulle importazioni canadesi e messicane sarebbero entrate in vigore nella notte”.