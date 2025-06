Difesa, Trump taglia forniture militari all’Ucraina. Cosa succede al settore in Borsa

Stop immediato a tutti gli aiuti militari all’Ucraina. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, dopo l’incontro burrascoso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto venerdì scorso alla Casa Bianca. La mossa non solo blocca nuovi invii di armi e munizioni, ma anche quelle già in transito, per un valore stimato di oltre un miliardo di dollari.

La ragione delle sospensione

La sospensione degli aiuti militari è stata giustificata dalla Casa Bianca come una strategia per spingere Kiev a impegnarsi seriamente nei negoziati di pace con la Russia. Trump ha chiarito che la pausa durerà fino a quando non sarà convinto della buona fede dell’Ucraina nel perseguire un accordo di pace con Mosca.

Dopo il fallito vertice a Washington ad irritare ulteriormente l’amministrazione repubblicana sarebbero state le dichiarazioni rilasciate da Zelensky, nel suo incontro a Londra con il premier britannico Keir Starmer, secondo cui “la fine della guerra” sarebbe “ancora molto, molto lontana”. C’è “molta strada da fare”, ha a dichiarato l’ucraino prima di lasciare la capitale britannica, ribadendo che un accordo dovrà essere “onesto”, “equo” e “stabile”, con “garanzie di sicurezza molto specifiche”.

In un’intervista alla Fox News, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance si è detto fiducioso che Zelensky accetterà alla fine i colloqui di pace con la Russia dopo il fallito incontro Trump.

“Penso che Zelensky non fosse ancora pronto – ha detto – e penso, francamente, che non lo sia ancora, ma penso che prima o poi ci arriveremo. Dobbiamo farlo. La porta è aperta – ha aggiunto- quando sarà disposto a parlare seriamente di pace”.

Impatto sulla situazione miliare

Premesso che gli Stati Uniti rappresentano circa il 30% degli arsenali utilizzati dall’Ucraina nel conflitto, la direttiva blocca qualsiasi nuova commissione e finanziamento Usa previsto per l’Ucraina comprese le centinaia di milioni di dollari destinati alla Ukraine Security Assistance Initiative, programma di finanziamento guidato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, finalizzato a rafforzare la capacità dell’Ucraina di difendersi contro l’aggressione russa.

Vengono inoltre sospese le consegne di due terzi degli ultimi aiuti militari, che ammontano a 1,25 miliardi di dollari e furono approvati alla fine di dicembre dall’amministrazione Biden. Questi aiuti erano distribuiti a tranche ogni due settimane, ma solo un terzo del valore totale è stato consegnato. Il resto del pacchetto non sarà più fornito.

Conseguenze politiche

Lo stop americano al supporto a Kiev potrebbe essere visto come un tentativo di rafforzare la posizione di negoziazione degli Stati Uniti con la Russia, ma rischia di indebolire la posizione dell’Ucraina nei confronti di Mosca. Molti analisti ritengono che sarà difficile per l’Europa compensare la mancanza di supporto statunitense, e ciò potrebbe indebolire la posizione militare dell’Ucraina entro l’estate, incoraggiando nuove avanzate del Cremlino.

La mossa di Trump sembra anche influenzata dalle sue relazioni personali con Vladimir Putin. Trump ha sempre espresso ottimismo riguardo alla possibilità di trovare un accordo con il leader russo, una posizione che ha creato tensioni con gli alleati europei e con Kiev.

Oggi, intanto, a poche ora dallo stop americano al sostegno a Kiev, la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha presentato il piano ‘Rearm Europe’ da 800 miliardi di euro, avvertendo che “La sicurezza è minacciata”.

“Proporremo di attivare le clausole nazionali di salvaguardia” del Patto di stabilità a sostegno della difesa. “Se gli stati membri aumentassero la loro spesa per la difesa dell’1,5% del PIL in media, ciò potrebbe creare uno spazio fiscale di circa 650 miliardi di euro in un periodo di quattro anni”. E poi – ha concluso – l’Ue “fornirà 150 miliardi di euro di prestiti agli stati membri per investimenti nella difesa” per un totale di 800 miliardi.

La reazione della Borsa

In un questo contesto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’urgenza di “riarmare l’Europa”, annunciando la possibile proposta di un piano in tal senso al prossimo Consiglio europeo del 6 marzo. ​ Ciò ha finito per riportare sotto i riflettori dei mercati finanziari, le società quotate che operano nel settore della difesa che registrano ordini superiori alle previsioni.

Secondo Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia:

“I titoli del settore della difesa in Europa, tra cui Leonardo (Italia), Thales (Francia) e Rheinmetall (Germania), hanno registrato significativi rialzi in Borsa. Questo aumento è principalmente legato alla volontà dei leader europei di incrementare la spesa per la difesa, emersa durante il vertice di Londra alla Lancaster House organizzato dal primo ministro UK Keir Starmer e dedicato alla situazione in Ucraina. Le tensioni geopolitiche sono aumentate notevolmente dopo l’incontro controverso di venerdì tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Questo ha rafforzato la determinazione dei Paesi europei a volere potenziare le proprie capacità difensive in modo autonomo, cercando di essere meno dipendente dallo scudo statunitense. In questo contesto geopolitico, le azioni di Leonardo hanno registrato in avvio di settimana un incremento superiore al 10% a Piazza Affari, mentre Thales a Parigi e Rheinmetall a Francoforte hanno segnato rispettivamente aumenti del 13% e del 9%.”.

Guardando avanti, Diodovich sottolinea che la tendenza rialzista è indubbiamente forte e potrebbe perdurare nel tempo soprattutto in caso di nuovo aumento delle tensioni geopolitiche.

“Nel brevissimo termine, ci aspettiamo dei movimenti correttivi (possibile la copertura del gap rialzista apertosi in mattinata) sulla scia della cautela degli investitori sulle prossime decisioni che saranno prese nel Consiglio Europeo del 6 marzo. Le prospettive di medio/lungo termine sono tuttavia rialziste. L’incontro di venerdì è stata una wake up call per i leader europei sul fatto che gli Stati Uniti avranno delle relazioni più fredde con il Vecchio Continente”.

Secondo Tom Bailey, Head of ETF Research di HANetf, le scene di venerdì alla Casa Bianca dovrebbero dissipare ogni residua illusione in Europa sulla necessità di prendere sul serio le proprie capacità di difesa.