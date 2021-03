Deutsche Bank ritocca al rialzo bonus banchieri, scoppia la polemica

Deutsche Bank segue le orme seguite dai rivali. E dopo un anno, il 2020, positivo per i conti, ritocca al rialzo i bonus dei sui banchieri del 46% a 875 milioni di euro, percentuale che sale fino al 64% per le figure più senior.

Un aumento del 46% ha riguardato anche la remunerazione del 2020 del Ceo di Deutsche Bank Christian Sewing, che ha incassato 7,4 milioni di euro.

È quanto emerge dal suo rapporto annuale, dopo che la divisone trading ha contribuito a sostenere i profitti del gruppo, compensando l’impatto della crisi del Covid-19 sul giro d’affari.

Il gruppo ha registrato nell’intero 2020 profitti per 24 milioni di euro ed un risultato ante imposte di 1 miliardo, dopo aver perso 8,2 miliardi di dollari negli ultimi dieci anni.

Il ritocco al rialzo dei bonus non ha mancato di suscitare polemiche. In Germania che quest’anno terrà le elezioni e dove l’opinione pubblica solitamente disapprova remunerazioni elevate, il sindacato unitario Verdi ha definito i premi “largamente sproporzionati” e anche diversi politici hanno espresso critiche.

“È inadeguato rispetto ai tempi correnti che Deutsche Bank, che ha indirettamente beneficiato di bailout più volte, si conceda una festa per il coronavirus”, ha detto in un comunicato a Reuters il parlamentare tedesco Fabio De Masi.

“È amaro vedere questi compensi per i banchieri quando non ci siano soldi per il personale a bassa retribuzione dell’azienda”, ha detto Stephan Szukalski, capo del sindacato DBV a Bloomberg. L’istituto di credito “abdica alla propria responsabilità sociale”.