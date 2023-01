Nuovo assetto organizzativo della International Private Bank Italy, la divisione di Deutsche Bank guidata da Roberto Coletta che unisce le attività di banca commerciale, focalizzandosi su tre aree strategiche – Bank for Entrepreneurs, Consumer House e Premium Bank – strutturate per crescere come punto di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie, per la clientela affluent, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti.

La nuova struttura dell’International Private Bank di Deutsche Bank in Italia

L’ultimo tassello del percorso di trasformazione, come si legge nella nota, si concentra sulla Premium Bank, che, sotto la guida di Francesco Vigorita, mette insieme in un’unica proposition le attività degli sportelli sul territorio, il coverage della clientela affluent e i servizi dedicati alle small cap. La nuova organizzazione è basata sulle aree “Retail &Affluent Bank”, affidata ad Eleonora Perotti, e “Commercial Clients”, guidata da Andrea Scaccabarozzi.

Valeria Altomare assumerà inoltre la responsabilità del private banking, con l’obiettivo di estrarre maggior valore da un mercato in forte crescita attraverso la creazione di una struttura dedicata. Il private banking di Deutsche Bank, si legge ancora, si concentrerà sui clienti privati con patrimonio compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro e sarà caratterizzato da un modello di servizio a tutto tondo basato su un presidio territoriale dedicato, che integrerà la gestione del patrimonio individuale con le soluzioni aziendali, in coerenza con il profilo del cliente imprenditore. I clienti con un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro continueranno a essere gestiti dal Wealth Management.

In aggiunta all’offerta di prodotti e servizi già disponibili grazie alla piattaforma della Bank for Entrepreneurs, i clienti del private banking potranno godere delle sinergie offerte dall’area Commercial Clients in termini di supporto alle attività imprenditoriali e aziendali, continuando a beneficiare del presidio territoriale offerto dalla rete delle agenzie bancarie. Nella nuova organizzazione della International Private Bank Italy restano sostanzialmente invariate le strutture della Bank for Entrepreneurs e della Consumer House, guidate rispettivamente da Claudio Detti e da Marzio Pividori. Roberto Coletta, Head of International Private Bank Italy, ha dichiarato: