Deutsche Bank riorganizza il private banking e lancia la Bank for Entrepreneurs

Dopo la vendita della rete di consulenti finanziari al gruppo assicurativo Zurich Italia, Deutsche Bank riorganizza anche il private banking.

Oggi la banca tedesca ha annunciato la creazione in Italia della Bank for Entrepreneurs (BfE), l’area di business che, in linea con l’obiettivo globale della International Private Bank (IPB) di essere banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie, riunisce in un’unica struttura il private banking & wealth management (PB&WM) e il Business Banking (BB).

La BfE si rivolge agli imprenditori e alle imprese, da sempre target di riferimento per Deutsche Bank e cuore pulsante del tessuto produttivo italiano, mettendo a loro disposizione una piattaforma di servizi integrati in grado di soddisfare a 360° le esigenze private, dell’azienda o delle holding. La neo-costituita banca per gli imprenditori si affianca alle altre due aree di business già esistenti, la Consumer House e la Premium Bank, a completare l’offerta della divisione IPB in Italia.

La guida della nuova area è affidata a Roberto Coletta, che manterrà anche la guida del PB&WM, mentre a coordinare il team BB di specialisti nelle relazioni con le PMI e le aziende familiari italiane sarà Mirko Cecchetto, che si è unito a Deutsche Bank di recente dopo una lunga esperienza nel settore.

Cecchetto vanta oltre 25 anni di esperienza nel Coverage delle Large & Mid Caps italiane. Proviene dal gruppo Unicredit, dove nell’ultimo anno ha ricoperto il ruolo di Area Manager Cordusio a Bologna, Managing Director Wealth Manager & Advisory. Cecchetto ha cominciato la sua carriera proprio in Deutsche Bank, nell’allora divisione Corporate & Investment Banking, per poi passare nel 2003 al gruppo BNL-BNP Paribas.

Qui per oltre 15 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, con un focus sulla regione Emilia-Romagna prima e su Milano poi, dove è arrivato ad assumere la responsabilità del Corporate Coverage per i settori industriali e manifatturieri, con la carica di Corporate Divisione Deputy Head del Gruppo.