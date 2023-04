Deutsche Bank in utile per undici trimestri di fila

Deutsche Bank, per il primo trimestre 2023, ha registrato un utile netto pari a 1,158 miliardi di euro (1,28 miliardi di dollari). Questi dati sono stati ottenuti anche a fronte di un mese particolarmente turbolento, che ha visto il gruppo bancario tedesco travolto dai timori del mercato di una crisi bancaria globale.

Il primo del 2023 costituisce l’undicesimo trimestre consecutivo di utile per Deutsche Bank, dopo il completamento di un ampio piano di ristrutturazione iniziato nel 2019 con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare la redditività.

Nel corso del trimestre i depositi sono scesi a 592 miliardi di euro dai 621,5 miliardi di euro alla fine del 2022. Deutsche Bank ha spiegato che il calo è stato determinato dall’aumento della concorrenza sui prezzi, dalla normalizzazione rispetto ai livelli elevati dei due trimestri precedenti e dalla volatilità del mercato alla fine del trimestre.

Secondo Christian Sewing, ceo di Deutsche Bank, il gruppo bancario ha superato a pieni voti il test di crisi bancaria. I ricavi netti sono stati pari a 2 miliardi nel trimestre, in aumento del 35% su base annua e la cifra trimestrale più alta dal lancio del suo programma di trasformazione. Il margine di interesse è stato il motore principale, in crescita del 71%.

La banca, tuttavia, ha tagliato il personale non a contatto con i clienti e ha registrato un calo anno su anno del 19% più netto del previsto dei ricavi delle banche di investimento anno su anno. Sewing ha spiegato:

“I nostri risultati del primo trimestre dimostrano la rilevanza della nostra strategia Global Hausbank per i nostri clienti e sottolineano che siamo sulla buona strada per raggiungere o superare i nostri obiettivi del 2025. Miriamo ad accelerare l’esecuzione della nostra strategia attraverso una serie di misure annunciate in questi giorni: aumentare le nostre ambizioni di efficienza operativa, aumentare l’efficienza del capitale per guidare i rendimenti e supportare le distribuzioni degli azionisti e cogliere le opportunità per superare i nostri obiettivi di crescita dei ricavi”.