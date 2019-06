Deficit, Conte risponde all’Ue e attacca la Germania sul surplus commrciale

Tentare di evitare la procedura di infrazione per deficit eccessivo: così il premier Giuseppe Conte oggi ha fatto il primo passo inviando la lettera tanto attesa, la risposta ai chiarimenti chiesti da Bruxelles.

Destinatari della missiva gli altri 27 Paesi membri Ue, il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker e il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk.

L’Italia non intende sottrarsi alle regole del Patto di stabilità e crescita né intende reclamare deroghe o concessioni rispetto a prescrizioni che, finché non saranno modificate, sono in vigore ed è giusto che siano tenuto in conto dai Governi di tutti gli Stati membri (…) Il governo italiano però con la medesima determinazione avverte l’urgenza e la necessità di stimolare una discussione che miri a ridefinire la governance economica dell’Eurozona e dell’Unione, che non si è dimostrata adeguata ad assolvere i compiti per i quali era stata pensata.