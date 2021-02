Debito pubblico: dopo la pandemia il problema tornerà alla ribalta

L’economia italiana nel 2021 crescerà del 4,7%, con una dinamica crescente nei primi tre trimestri (+0,3%, +1,8% e +2,4%) e un rallentamento nell’ultimo quarto (-2,1%), superando così momentaneamente i livelli pre-pandemia, anche se l’anno terminerà leggermente al di sotto.

Ma quello a cui guardano gli investitori di tutto il mondo è il livello del debito pubblico in Italia.

Debito, dopo pandemia osservato speciale

Così emerge dall’Osservatorio trimestrale sui dati economici italiani di Mazziero Research secondo cui il debito pubblico italiano, attualmente a 2.569 miliardi, riprenderà a crescere nel primo semestre dell’anno portandosi a un livello compreso tra 2.640 e 2.682 miliardi. Il finanziamento giungerà dalle emissioni di titoli di Stato, con emissioni lorde in linea o leggermente superiori a quelle dell’anno scorso (551 miliardi contro 414 miliardi del 2019).

Le maggiori emissioni non peserebbero sul mercato, ma verrebbero assorbite dagli acquisti della Bce, giunta a detenere il 25,3% dei titoli di Stato italiani. L’andamento discendente dei rendimenti sui titoli di Stato dovrebbe continuare ancora per qualche tempo favorendo la spesa lorda per interessi che stimiamo in 64,6 miliardi, 1 miliardo in meno del 2020.

Al momento, afferma l’Istituto di ricerca, non vi sono problemi per la sostenibilità del debito, grazie al programma acquisti dei titoli di Stato e ai bassi rendimenti, tuttavia i problemi potrebbero emergere una volta terminata la pandemia con il ripristino del Patto di Stabilità europeo. Come ha sottolineato Maurizio Mazziero: