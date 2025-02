Dazi: nella guerra commerciale di Trump il vincitore potrebbe essere il Regno Unito

Soffiano venti di guerra commerciale, ordita dal presidente Donald Trump ma, nonostante le minacce di dazi, c’è un paese che potrebbe uscirne vincitore. Parliamo del Regno Unito che, secondo gli economisti, sarebbe ampiamente protetto anche se venisse colpito da dazi.

Perché il Regno Unito è tutelato anche in caso di dazi

Non solo Messico, Canada e Cina, ma anche le economie europee sono a rischio dazi targati Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti che i dazi sull’UE “ci saranno sicuramente”, ma allo stesso tempo ha sostenuto che “si potrebbe trovare un accordo” con il Regno Unito, una nazione con cui il commercio statunitense è più equilibrato.

Il Primo ministro inglese Keir Starmer ha dichiarato di aver discusso di commercio durante i colloqui con Trump e di non voler scegliere da che parte stare tra gli Stati Uniti e l’UE, secondo quanto riportato dal Guardian.

Secondo i dati ufficiali, gli Stati Uniti sono stati il principale partner commerciale del Regno Unito fino a settembre 2024, rappresentando oltre il 17% del commercio totale del Paese.

E mentre l’economia britannica arranca, diversi analisti hanno dichiarato che il paese potrebbe ricevere una spinta proprio dalla guerra commerciale di Trump.

Regno Unito porta d’accesso per le aziende in fuga dai dazi

Parlando alla Cnbc, Neri Karra Sillaman della Said Business School dell’Università di Oxford ha affermato che evitare del tutto i dazi è lo scenario ideale, in quanto potrebbe sostenere le industrie chiave della Gran Bretagna.

“Se il Regno Unito rimane libero da dazi, potrebbe trovarsi in una posizione unica per attrarre investimenti, talenti e nuove partnership commerciali”, ha dichiarato l’esperto. “Con i dazi che spingono le imprese a trovare hub più convenienti, il Regno Unito potrebbe diventare una porta d’accesso privilegiata per le aziende che cercano di aggirare le restrizioni”, ha aggiunto. “Settori come il lusso, la moda, la farmaceutica e la manifattura avanzata – in cui il Regno Unito già eccelle – potrebbero vedere un afflusso di investimenti e opportunità commerciali”.

Anche i settori britannici, come quello automobilistico, aerospaziale e finanziario, potrebbero beneficiare di un aumento della domanda se gli acquirenti americani guardassero oltre i fornitori colpiti dai dazi.

“Abbiamo già visto questi modelli in passato: ogni guerra commerciale sposta l’equilibrio economico globale, e questo potrebbe essere il momento per il Regno Unito di capitalizzare il cambiamento, essere un attore attivo piuttosto che uno spettatore”, ha detto Sillaman alla CNBC. Alex King, ex trader e fondatore della piattaforma di finanza personale Generation Money, concorda sul fatto che le politiche di Trump potrebbero fornire alla Gran Bretagna un po’ di sollievo economico.

“Quando gli Stati Uniti hanno imposto per la prima volta i dazi alla Cina, i produttori cinesi hanno instradato molte delle loro merci verso gli Stati Uniti attraverso il Vietnam e la Thailandia per evitare le tariffe”, ha dichiarato King via e-mail. “Se il Regno Unito eviterà i dazi, si troverà in una posizione potenzialmente vantaggiosa per beneficiare di un simile instradamento da parte dell’UE”.

Infine King ha anche sostenuto che la sterlina britannica potrebbe emergere come “un grande vincitore” di una potenziale guerra commerciale, notando che dopo l’annuncio delle tariffe la scorsa settimana, la sterlina è salita rispetto all’euro, al dollaro canadese e alle valute di Australia e Nuova Zelanda.