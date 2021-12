Le professioni più ricercate nel 2022: dai picker ai camerieri fino ai contabili

Dai picker ai camerieri fino ai contabili. Le professioni più ricercate nel 2022

La pandemia ha modificato vari aspetti della nostra vita sociale tra cui quello lavorativo. Oltreoceano si sta sviluppando quella che gli esperti chiamano “Great Resignation” ossia dimissioni di massa di una fetta di popolazione insoddisfatta del proprio lavoro.

L’Italia è in una situazione diversa visto che crescono gli occupati e, contemporaneamente, i lavoratori che non riescono a inserirsi nei circuiti produttivi. Da qui Jobtech, agenzia italiana per il lavoro tutta digitale, ha analizzato gli annunci di lavoro in somministrazione nel mondo del retail, della logistica, del call center, dell’hospitality e dell’Ho.Re.Ca. scoprendo quali sono le cinque professioni con più opportunità di lavoro in somministrazione per il 2022.

Le cinque professioni più ricercate nel 2022