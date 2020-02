Da Triboo e La Colonia il nuovo e-commerce di Marcelo Burlon

Nuova operazione nel mondo dell’e-commerce per Triboo, Gruppo attivo nel settore e-Commerce e Advertising digitale quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana e che controlla questa testata online tramite Brown Editore.

NET2B, società controllata da Triboo e La Colonia, communication & design agency, hanno collaborato sotto la direzione artistica di Marcelo Burlon e del suo team, per la realizzazione di un e-Commerce che offrisse all’utente un’esperienza completa, immersiva e coinvolgente.

Un’esperienza di acquisto online desiderabile e un’interfaccia di facile comprensione sono, nel nuovo marceloburlon.eu, un ulteriore modo per comunicare l’identità del brand e il valore fornito al cliente.

Per raggiungere questo obiettivo, il team di progettazione Triboo UX ha condotto una revisione attenta per valutare e ottimizzare l’esperienza dell’utente di ogni singola pagina del nuovo design dell’e-Commerce.

“Attraverso il nuovo store online, Marcelo Burlon conferma le sue doti di innovatore e la sua spiccata creatività” – commenta Marco Giapponese, direttore generale di Triboo – “Questo è un’ulteriore traguardo per NET2B, società del Gruppo specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per il mondo streetwear; la nostra missione è quella di soddisfare la curiosità dell’utente attraverso un’esperienza di acquisto unica.”

Il nuovo sito di Marcelo Burlon diventa così il primo punto di contatto con il proprio pubblico: è il primo luogo – sia fisico sia virtuale – all’interno del quale condividere le collezioni, le collaborazioni, i live dei fashion shows, i video, le ispirazioni e tutti i contenuti legati all’evoluzione di brand.