Cyber Monday: dieci consigli per fare shopping in modo sicuro

Non solo Black Friday. Da anni ormai ha preso piede un evento molto amato tutti quei consumatori che prediligono l’online: il Cyber Monday, che quest’anno ricorre il 2 dicembre. In occasione di questo evento internazionale, Tiendeo.it​, azienda attiva nelle soluzioni drive-to-store per il settore retail, ​ha stilato un decalogo su come prepararsi al meglio e fare shopping online in modo sicuro.

Cyber Monday: le origini

Rispetto al Black Friday, le origini del Cyber Monday sono più recenti, risalgono al 2005 e il termine si riferisce agli affari che si possono fare online (il termine cyber in inglese significa appunto “digitale”, “informatico”) soprattutto nel settore dell’elettronica.

Il numero dei consumatori che si utilizzano questo canale d’acquisto è in continuo aumento e non accenna a fermarsi. Proprio per questo è importante fare proprie buone abitudini che garantiscano pagamenti sicuri e protezione dei propri dati personali.

Decalogo per comprare in modo sicuro

Marc Oliveras, CTO di Tiendeo ha elaborato una lista di 10 consigli per sfruttare al meglio il Cyber Monday e per acquistare in modo responsabile e sicuro.