Rafael Mariano Grossi, capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha espresso grave preoccupazione per i bombardamenti nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, dove i militari del presidente ucraino Zelensky hanno confermato che le forze russe hanno attaccato dozzine di città in prima linea. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio in quella che il presidente Vladimir Putin ha definito una “operazione militare speciale“, il conflitto si è trasformato in una guerra di logoramento combattuta in gran parte nell’est e nel sud dell’Ucraina. Ma i combattimenti per la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud, catturata dalle forze russe nella fase iniziale della guerra ma ancora gestita da tecnici ucraini, fa temere un disastro più ampio.

“Sono estremamente preoccupato per il bombardamento di ieri alla più grande centrale nucleare d’Europa, che sottolinea il rischio molto reale di un disastro nucleare“, ha affermato in una nota il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi. Entrambe le parti si sono accusate a vicenda di essere coinvolti in “terrorismo nucleare“. Grossi, che guida l’organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite, ha esortato tutte le parti a esercitare la “massima moderazione”.

La compagnia nucleare statale ucraina Energoatom ha accusato la Russia dei danni, mentre il ministero della Difesa russo ha accusato le forze ucraine di aver bombardato l’impianto. Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di usare l’impianto nucleare di Zaporizhzhia come “scudo nucleare”, mentre il ministero della Difesa russo ha affermato che i danni all’impianto sono stati evitati solo grazie alle “azioni abili, competenti ed efficaci” delle sue unità.

Cosa sta accadendo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

I proiettili hanno colpito una linea elettrica ad alta tensione venerdì presso la struttura, spingendo i suoi operatori a scollegare un reattore nonostante non siano state rilevate perdite radioattive. Mentre l’attenzione del mondo era concentrata sulla centrale nucleare, la guerra avanzava a est ea sud.

La Russia sta cercando di ottenere il controllo della regione del Donbas, in gran parte di lingua russa, a est, composta dalle province di Luhansk e Donetsk, dove i separatisti filorussi hanno sequestrato il territorio dopo che il Cremlino ha annesso la Crimea a sud nel 2014.

Sabato scorso l’esercito ucraino ha dichiarato che le forze russe avevano bombardato dozzine di città in prima linea e stavano cercando di attaccare in sei diverse aree della regione di Donetsk, ma non sono riuscite a conquistare territorio e sono state trattenute dalle forze ucraine.

Sabato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha affermato che nell’ultima settimana le sue forze hanno “ottenuto risultati potenti” nel distruggere le forniture logistiche e le basi posteriori della Russia.

“Ogni attacco ai depositi di munizioni del nemico, ai loro posti di comando e agli accumuli di equipaggiamento russo salva le vite di tutti noi, le vite dei militari e dei civili ucraini”, ha detto in un discorso video a tarda notte.

Parlando nella notte a Tokyo, il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha esortato di fermare ogni operazione militare “suicida” alle centrali nucleari e in particolare intorno a quella di Zaporizhia, in Ucraina, in modo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) possa accedervi. “Qualsiasi attacco alle centrali nucleari è una cosa suicida”, ha detto. “Spero che questi attacchi finiscano.”

Prima nave con cereali partita dall’Ucraina arrivata in Turchia

Nel frattempo, la nave carica di 12 mila tonnellate di grano Polarnet, partita dal porto di Odessa il 5 agosto, è arrivata al porto di Derince in Turchia. Lo rende noto Anadolu. Si tratta della prima imbarcazione a raggiungere la sua destinazione finale tra quelle partite la scorsa settimana per esportare cereali dall’Ucraina nell’ambito dell’accordo tra Ankara, Mosca, Kiev e Onu. “Altre navi arriveranno nei porti di destinazione nei prossimi giorni. È un segno positivo per i mercati del mondo e un esempio perfetto di come l’iniziativa per il grano nel Mar Nero funzioni grazie al sostegno di Turchia e Nazioni” ha scritto su Twitter il ministro per le Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov commentando l’arrivo della nave nel porto di Derince.