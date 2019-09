Italia che fare? Risparmio e investimenti in tempi di crisi di governo (VIDEO)

La crisi di governo in Italia vedrà nei prossimi giorni altri possibili sviluppi ed è sicuramente destinata a rimanere al centro dell’attenzione da qui fino alla fine del 2019.

In serata ci sarà la consultazione interna del Movimento 5 Stelle in merito all’opportunità di avviare un’esperienza di governo con il PD. La preoccupazione sul nostro Paese ha diverse sfaccettature, che si riflettono anche dal punto di vista degli investimenti e dei risparmi. Ne parliamo, a partire dalle 10,30, insieme a Maurizio Mazziero (Mazziero Research), Ruggero Bertelli (Università di Siena) e Filippo A. Diodovich (IG).