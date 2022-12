Criptovalute: non sarà facile imporre le regolamentazioni

La responsabile delle politiche che supervisionano l’introduzione di nuove regole sul settore delle criptovalute da parte dell’Unione Europea ha dichiarato che coloro che si oppongono alla regolamentazione sono su una “strada pericolosa”.

Mentre i legislatori si preparano a votare l’anno prossimo l’importante regolamento europeo sui mercati degli asset digitali (MiCA), il commissario europeo per i servizi finanziari Mairead McGuinness ha affermato che le regole imminenti stanno già avendo effetto. Ha aggiunto che mentre alcune società vogliono essere regolamentate e stanno già agendo in conformità con la direttiva in arrivo, altre si oppongono all’idea.

“Alcuni di coloro che sono stati coinvolti nella criptovaluta, fin dall’inizio, lo hanno fatto perché non volevano far parte del sistema regolamentato e gestito” “Vogliono che sia separato e parallelo al sistema. È un percorso molto pericoloso”.

Questo arriva mentre il crollo dell’exchange FTX fa pressione sulle autorità di regolamentazione di tutto il mondo affinché dimostrino di proteggere i consumatori. Alludendo al crollo di FTX, McGuinness ha dichiarato:

“Abbiamo assistito a eventi, lasciatemi dire così, in questo spazio cripto. Il che forse è un campanello d’allarme per coloro che pensavano che gli investimenti sarebbero aumentati di valore”.

Cooperazione globale sulle Criptovalute

La McGuinness è stata una convinta sostenitrice della necessità di rendere uniforme la regolamentazione delle criptovalute in tutto il blocco europeo e oltre. Negli ultimi mesi, ha guidato gli sforzi per condividere l’esperienza dell’UE in materia di MiCA con i funzionari statunitensi e per discutere la possibilità di un approccio congiunto.

All’inizio dell’anno, ha auspicato uno sforzo globale per regolamentare le criptovalute.

Nell’intervista rilasciata alla CNBC, la McGuinness ha commentato i colloqui con le sue controparti americane: