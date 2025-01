Criptovalute, mercato in fermento. Anche Melania Trump lancia la sua meme coin

Dopo il lancio della meme coin di Donald Trump, $Trump, ora è il turno di Melania Trump che ha presentato la sua criptovaluta, $Melania. L’iniziativa, che ha sollevato numerose critiche, punta a monetizzare l’entusiasmo per la nuova presidenza degli Stati Uniti e per l’atteso programma a favore del mercato delle criptovalute. Il Bitcoin, intanto, ha raggiunto nuovi massimi storici.

Il lancio di $Melania

Nella serata del 19 gennaio 2025, Melania Trump ha annunciato ufficialmente il lancio della sua meme coin durante un evento virtuale seguito da migliaia di appassionati di criptovalute. La scelta della piattaforma blockchain Solana per il lancio non è casuale: Solana è nota per le sue elevate prestazioni e per la capacità di gestire transazioni rapide a costi contenuti.

Con un’offerta iniziale di circa 162 milioni di token e un obiettivo di espansione fino a un miliardo nel corso dell’anno, $Melania si propone come un “oggetto da collezione digitale, espressione di supporto e impegno verso i valori incarnati dal simbolo MELANIA”.

Il lancio non è stato esente da polemiche. Solo pochi minuti dopo la presentazione, il valore della meme coin di Donald Trump ha subito un crollo drammatico, perdendo oltre il 40% del suo valore. Da un picco di 75 dollari, il prezzo è precipitato a 30 dollari in meno di dieci minuti. Questo calo ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità delle meme coin e sull’effetto che le iniziative della famiglia Trump possono avere sul mercato.

Secondo il sito web CoinMarketCap, la valutazione complessiva di $Trump è di circa 12 miliardi di dollari (9,8 miliardi di sterline), mentre quella di $Melania si attesta su circa 1,7 miliardi di dollari.

Bitcoin raggiunge nuovi massimi

Mentre le meme coin dei Trump attirano l’attenzione dei media e degli investitori, il Bitcoin sta vivendo una fase di straordinaria crescita. Nella stessa giornata del lancio di $Melania, il Bitcoin ha superato i 109 mila dollari, segnando un nuovo massimo storico, ma in seguito ha ridotto i guadagni e stamattina si assesta sui 101,6 mila dollari. Questo aumento è stato alimentato da una serie di fattori, tra cui l’ottimismo generale del mercato e l’interesse crescente da parte degli investitori istituzionali.

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali nel 2024 e l’endorsement di Donald Trump per le criptovalute, molti investitori hanno rafforzato l’idea che il Bitcoin possa diventare riserva di valore sicura in tempi incerti. Non sono tuttavia mancate delle critiche. Alcuni esperti avvertono che l’associazione tra figure politiche e attività commerciali potrebbe compromettere la credibilità del settore delle criptovalute.

Non solo. Il timore è che queste meme coin possano attrarre investitori inesperti in cerca di rapidi guadagni, che rischiano di veder crollare i loro investimenti quando la speculazione si esaurisce.

Cosa sono le meme coin

Le meme coin sono criptovalute ispirate a meme e fenomeni virali di Internet. Nascono spesso come uno scherzo o un esperimento culturale, ma col tempo possono acquisire grande popolarità grazie al supporto delle comunità online e all’influenza di personaggi pubblici.

Un esempio famoso è Dogecoin, creato nel 2013 come parodia del Bitcoin e basato sull’immagine di un cane Shiba Inu, diventato un meme molto popolare. Le meme coin operano sulla tecnologia blockchain, come altre criptovalute, ma sono perlopiù strumenti di speculazione finanziaria, sostenuti da comunità online molto attive su piattaforme come Reddit, Twitter e Telegram. Queste comunità giocano un ruolo cruciale nel promuovere la moneta e attirare nuovi investitori. In sintesi, pur offrendo la possibilità di guadagni rapidi, comportano anche rischi elevati, poiché il loro valore è spesso instabile e dipendente dalle mode del momento.