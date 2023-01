Criptovalute, la consapevolezza delle minacce rimane bassa

La popolarità delle criptovalute sta crescendo, ma la consapevolezza delle minacce legate al loro utilizzo non segue lo stesso trend. Secondo una recente ricerca di Kaspersky, solo il 25% degli intervistati ritiene di essere ben informato sulle potenziali minacce informatiche legate alle criptovalute, mentre il 23% non ha alcuna informazione in proposito.

La metà degli intervistati (49%) ha dichiarato di essere stato colpito da minacce legate alle valute digitali, dimostrando l’ampia gamma di attività criminali presenti nel settore. Inoltre, il 40% degli attuali possessori di criptovalute ritiene che i sistemi di protezione attuali non siano sufficienti.

Le minacce più comuni legate alle criptovalute sono: i furti virtuali e le truffe, segnalate rispettivamente dal 27% e dal 26% degli intervistati. Tuttavia, il 38% non sapeva di poter diventare vittima di minacce legate alle criptovalute, anche se non le utilizza.

Le preoccupazioni per le minacce variano a seconda dell’area geografica. In Sudafrica e nei Paesi dell’APAC, le frodi sugli investimenti in asset digitali e le app falsificate sono le principali preoccupazioni. In Europa, invece, il problema principale sono le estorsioni in cui i truffatori minacciano di rivelare la cronologia di navigazione delle vittime su siti web per adulti a meno che non forniscano chiavi private o inviino criptovalute.

In generale, questi risultati mostrano che c’è ancora molto lavoro da fare per aumentare la consapevolezza delle minacce legate alle criptovalute e per garantire che i sistemi di protezione siano efficaci. È importante che gli utenti siano consapevoli delle potenziali minacce e che utilizzino strumenti di sicurezza adeguati per proteggere i propri beni digitali.