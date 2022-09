Criptovalute, il Nasdaq lancia servizi dedicati alle risorse digitali

Il Nasdaq ha lanciato una nuova unità dedicata alle risorse digitali per soddisfare gli investitori istituzionali. La mossa della seconda borsa valori per capitalizzazione di mercato a livello globale potrebbe segnare un punto di ripresa interessante dei prezzi per il mercato delle criptovalute.

In una dichiarazione all’agenzia Bloomberg, i funzionari del Nasdaq hanno affermato che l’unità di risorse digitali è stata lanciata in risposta al persistente interesse istituzionale e alla domanda di servizi crittografici. Secondo Tal Cohen, vicepresidente esecutivo del Nasdaq e capo dei mercati nordamericani, l’unità inizialmente offrirà servizi di custodia per Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH). Altri servizi, inclusi servizi di esecuzione e servizi di liquidità, saranno costruiti a partire dall’offerta di custodia iniziale. “La custodia è fondamentale. Dalla custodia, possiamo iniziare a sviluppare altre soluzioni, offrire servizi di esecuzione, servizi di liquidità e pensare a come supportare nuovi mercati”, ha affermato Cohen.

Da parte sua, il nuovo capo dell’unità di risorse digitali Ira Auerbach, che in precedenza guidava i servizi di prime broker presso l’exchange di criptovalute Gemini, ha affermato che il Nasdaq crede che la prossima ondata della rivoluzione cripto sarà sostenuta dall’adozione istituzionale. “Riteniamo che questa prossima ondata di rivoluzione sarà guidata dall’adozione istituzionale di massa. Non riesco a pensare a un posto migliore per portare quella fiducia e quel marchio sul mercato del Nasdaq”, ha affermato.

Criptovalute e investitori istituzionali

Il Nasdaq, nel frattempo, non è stato l’unico gigante finanziario tradizionale a riconoscere la crescente domanda di servizi crittografici tra gli investitori istituzionali. Anche altri pezzi grossi di Wall Street, tra cui BlackRock, Charles Schwab Corp, Fidelity Digital Assets, Citadel Securities e Virtu Financial.

BlackRock ha annunciato una partnership con il più grande exchange di criptovalute degli Stati Uniti, Coinbase, per rendere più facile per gli investitori scambiare Bitcoin, poco dopo ha iniziato a offrire il suo primo prodotto di investimento in Bitcoin.

Le altre società hanno menzionato tutte EDX Markets, un nuovo exchange che quest’anno avvierà il trading a basse commissioni sui token per i trader istituzionali e al dettaglio attraverso broker regolamentati.

Diversi analisti di mercato hanno detto a Bloomberg che questi annunci provenienti dalle istituzioni sono “un grosso colpo, perché dimostrano che l’interesse istituzionale per gli asset digitali è tutt’altro che calante”.

Al contrario, il “Financial Times”, citando i dati storici di Chainalysis, ipotizza che anche gli investitori istituzionali potrebbero influenzare negativamente i prezzi del mercato, dato che sono soliti vendere le loro partecipazioni in risposta alle pressioni macroeconomiche.