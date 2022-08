Criptovalute, il crypto lender Hodlnaut blocca i prelievi dei clienti

Hodlnaut, un prestatore di criptovalute attivo in Asia, ha interrotto i prelievi dei clienti, diventando l’ultima azienda nel settore degli asset digitali a subire il recente crollo dei prezzi dei token. La società ieri ha annunciato che avrebbe “fermato prelievi, scambi di token e depositi con effetto immediato” a causa delle “recenti condizioni di mercato”. Hodlnaut ha anche affermato di aver ritirato la sua domanda di licenza con la banca centrale di Singapore. La società, con attività a Singapore e Hong Kong, ha preso la decisione di concentrarsi sulla “stabilizzazione della liquidità e sulla conservazione degli asset”, si legge nella nota.

Chi è Hodlnaut

Lanciato nel 2019, Hodlnaut ha consentito agli investitori di guadagnare interessi sulle loro criptovalute prestando i loro token. Si unisce a molte altre società di criptovalute, tra cui Celsius Network, nel sospendere i prelievi, lasciando i depositanti scioccati, sottolineando al contempo i rischi associati al prestito di token virtuali.

Attore relativamente piccolo a livello globale, Hodlnaut ha dichiarato a febbraio di avere più di $ 100 milioni di fondi dei clienti su oltre 1.000 utenti, rispetto a $ 1 milione dell’anno prima. Al contrario, Celsius ha accumulato più di 20 miliardi di dollari di asset e oltre 1,7 milioni di utenti.

“Hodlnaut è un servizio relativamente piccolo, quindi non ci aspettiamo che questa notizia abbia un impatto notevole sul prezzo dei principali asset, soprattutto perché i mercati mostrano una struttura probabilmente più rialzista rispetto a quando è iniziata la stretta creditizia crittografica a giugno”, ha affermato Mikkel Morch, direttore esecutivo del fondo di investimento crypto ARK36.

Il crollo delle criptovalute

Hodlnaut è una delle numerose società cripto asiatiche ad essere stata colpita dal crollo delle criptovalute, che ha cancellato 2 trilioni di dollari dal mercato degli asset digitali dal suo picco. Le aziende che hanno sospeso i prelievi negli ultimi due mesi includono i prestatori Babel e Vauld, insieme alla piattaforma di trading Zipmex. Quest’ultimo da allora ha parzialmente scongelato alcuni fondi dei clienti.

“Stiamo lavorando attivamente al piano di ripresa che speriamo di fornire aggiornamenti e dettagli non appena consentito”, ha affermato Hodlnaut. Non è chiaro se Hodlnaut avesse un’esposizione in una di queste società o ad altre grandi società di criptovalute che hanno dichiarato bancarotta dal crollo del progetto di stablecoin Terra a maggio. Il crollo da 40 miliardi di dollari di TerraUSD e del suo token gemello Luna ha innescato un’ondata di crolli, mettendo in evidenza alcune delle pratiche di gestione del rischio inadeguate del settore.

“Dato che molti nel settore ritengono che Hodlnaut abbia una gestione del rischio più forte rispetto ad altre aziende, sembrerebbe probabile che l’azienda abbia un’esposizione a una controparte commerciale”, ha affermato Hayden Hughes, amministratore delegato della piattaforma di social media trading Alpha Impact. “Tali controparti hanno avuto i propri problemi di liquidità negli ultimi tempi e potrebbero aver bloccato alcuni dei fondi di Hodlnaut sulle proprie piattaforme”.