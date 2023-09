Criptovalute, ci sono solo 6 Bitcoin-miliardari nel mondo

Ci sono 88.200 cripto-milionari in tutto il mondo, di cui cica la metà (40.500) detengono le proprie fortune in Bitcoin, secondo il dati del Crypto Wealth Report pubblicato dai specialisti di migrazione di ricchezza e investimenti Henley & Partners. Il valore di mercato delle criptovalute ammonta ora all’incredibile cifra di 1.180 miliardi di dollari e ci sono 425 milioni di individui in tutto il mondo che possiedono criptovalute.

Le criptovalute potrebbero non essere più in forte espansione come al culmine della loro popolarità, ma rimangono un investimento molto comune. Ad esempio, oltre la metà della generazione Z (ovvero di età compresa tra 18 e 25 anni) ha investito in crypto asset, secondo il report del CFA Institute e della Financial Industry Regulatory Authority’s Investor Education Foundation.

Bitcoin ed Ether detengono il 65% del mercato delle criptovalute

“Bitcoin ed Ether insieme detengono una quota di mercato pari a circa il 65,2% del totale. Al confronto, i successivi tre asset crittografici hanno quote di mercato del 7,6%, 2,9% e 2,5%. Pertanto, per molti investitori nuovi nel settore delle criptovalute potrebbe avere senso limitarsi inizialmente agli investimenti in Bitcoin ed Ether, poiché questi sono di gran lunga i maggiori player.” Niklas J.R.M. Schmidt, partner dello studio legale Wolf Theiss, afferma inoltre, che gli asset crittografici sono una nuova entusiasmante asset class di cui gli HNWI (High networth individuals) ovvero gli ultra ricchi e devono prendere in considerazione come un’opzione di investimento.

Criptovalute, ci sono 22 cripto miliardari nel mondo

Secondo il report 88.200 persone possiedono crypto asset per un valore di almeno 1 milione di dollari: meno dell’1% degli utenti complessivi di criptovalute. Di questi, circa 40.500 detengono i propri investimenti in bitcoin, poco meno del 46% del totale.

Molte meno persone sono i cosiddetti multi-milionari, che possiedono partecipazioni in criptovalute valutate oltre 100 milioni di dollari. Esistono solo 182 investitori di questo tipo, di cui 78 focalizzati sul bitcoin.

E 22 persone hanno partecipazioni in criptovalute per un valore di almeno 1 miliardo di dollari. Soltanto 6 di questi 22 detengono i propri investimenti in bitcoin, i cosidetti bitcoin-miliardari, una percentuale molto inferiore rispetto ai criptomilionari e ai multi-milionari.