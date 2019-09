Credit Suisse: l’asset management si rafforza con un nuovo ingresso

La squadra di Credit Suisse Asset Management si rafforza con l’arrivo di Marco Mossetti nel ruolo di senior portfolio manager. Mossetti, proveniente da Eurizon Capital, ha oltre venti anni di esperienza nella gestione azionaria, sarà basato a Milano e farà parte del team delle gestioni istituzionali guidato da Anna Guglielmetti, come responsabile dell’analisi e della gestione azionaria globale.

“Sono molto lieto di accogliere Marco Mossetti nella squadra di Credit Suisse Asset Management a Milano. Credit Suisse è tra i pochissimi operatori esteri ad avere una squadra di gestione basata a Milano, punto di riferimento in Europa insieme alle sedi di Zurigo, New York, Hong Kong e Singapore. Un profilo senior, di comprovate capacità ed esperienza come Marco darà ulteriore supporto all’attività di gestione dedicata agli investitori istituzionali e ai fondi pensione, nonché alla nostra capacità di disegnare soluzioni di investimento tailor made per le reti”