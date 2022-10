Credit Suisse AM, Patrizia Noè nominata head of distribution Italy

Patrizia Noè è stata nominata head of distribution Italy di Credit Suisse Asset Management. Dopo oltre 20 anni nel segmento istituzionale, Noè amplia le sue responsabilità anche al canale third-party wholesale per l’Italia. La nomina di Noè segue quella recente di Emanuele Bellingeri a head of third-party wholesale Svizzera ed Emea.

Chi è Patrizia Noè

Patrizia Noè si è da sempre occupata di clientela istituzionale diventando nel 2019 responsabile del canale in Credit Suisse. Come si legge nella nota, in questi ultimi anni, sotto la sua guida, Credit Suisse Asset Management ha consolidato ulteriormente il ruolo da protagonista sul mercato, combinando al meglio le competenze di tutte le divisioni della banca, per offrire un servizio e strumenti di investimento personalizzati, distintivi, e innovativi. A partire dal 10 ottobre 2022, Patrizia Noè assume l’incarico di head of distribution Italy, con l’obiettivo strategico di costruire solide partnership e portare la sua esperienza e capacità di offrire soluzioni personalizzate anche negli altri segmenti, third-party e wholesale.

Chi è Credit Suisse AM

Credit Suisse Asset Management si posiziona storicamente in Italia come leader nel segmento istituzionale, risultando ai vertici della classifica dei gestori di clienti istituzionali e di Fondi Pensione Negoziali (IX Report Annuale a cura di Itinerari Previdenziali) con mandati, da anni, gestiti per i maggiori fondi pensione italiani tra i quali Cometa, Fonchim, Fonte e Fondenergia.