Covid: con la cassa integrazione busta paga ridotta di circa 600 euro

La crisi da Coronavirus ha significato un utilizzo massiccio della cassa integrazione per i lavoratori dipendenti con una perdita media del 22,5% sulla busta paga nel bimestre marzo aprile e del 17% nel bimestre maggio giugno che, tradotto in soldoni, significano una perdita media di 300 euro al mese sulla busta paga a marzo e aprile e di 220 euro a maggio e giugno.

Così emerge dalla Relazione annuale dell’Inps secondo cui, grazie alla cassa integrazione Covid, le aziende hanno avuto una riduzione del monte salari, rispetto al costo medio per dipendente, del 58% nel primo bimestre e del 33% nel secondo bimestre. Ha usato la cassa integrazione Covid il 55% delle imprese mentre i lavoratori coinvolti sono stati il 40%.

Dal Rapporto stilato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale emerge anche che le donne con figli hanno in media salari inferiori a quelle senza e questa differenza è calcolabile in circa 5.700 euro annui.

Pesa soprattutto il largo utilizzo del part-time e di percorsi di carriera che, se prima della maternità erano sovrapponibili, poi lasciano indietro chi ha avuto figli. A quindici anni dalla maternità, infatti, i salari lordi annuali delle madri sono di 5.700 euro inferiori a quelli delle donne senza figli rispetto al periodo antecedente la nascita.

Il 2020 è stato per l’Inps un anno di impegno straordinario – ha affermato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico -. L’emergenza Covid ha riportato lo Stato al centro della vita economica del Paese e sta mettendo in primo piano la necessità di ripensare il welfare con strumenti universali per sconfiggere vecchie e nuove povertà e per sostenere lo sviluppo. In questo difficile contesto socio-economico, che nessuno era in grado di prevedere, l’Inps conferma la sua missione al servizio del Paese ed è pronto al cambiamento attraverso ulteriori trasformazioni tecnologiche e organizzative, per essere sempre più attivo e vicino ai suoi utenti e all’intera società”.