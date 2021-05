Covid-19: quando torneremo alla vita normale?

di Paul DiGiacomo (Columbia Threadneedle Investments)

In quanto locomotiva dell’economia mondiale, gli Stati Uniti sono da sempre nel mirino degli investitori. Il tentativo di tornare alla normalità dopo la pandemia accomuna tutti i paesi. Noi stiamo cercando di capire quando l’attività economica statunitense si rimetterà in carreggiata e per farlo monitoriamo una serie di indicatori della “normalità”, come le attività di intrattenimento e svago, gli acquisti nelle vie del centro e la riapertura delle scuole. Il risultato è un indice che misura l’avanzamento lungo il percorso che ci condurrà al mondo post-Covid.

Il nostro Indice del ritorno alla vita normale

Gli Stati Uniti sono ormai entrati nel vivo della campagna vaccinale anticovid, e l’Indice del ritorno alla normalità intende misurare i dati relativi alle attività umane rispetto ai livelli precrisi. L’indice viene compilato dai nostri scienziati dei dati e analisti fondamentali e monitora le attività svolte negli Stati Uniti, tra cui i viaggi, il rientro al lavoro e a scuola, lo shopping nei negozi fisici e il consumo di pasti fuori casa.

L’indice è concepito appositamente per misurare le componenti della vita quotidiana anziché gli indicatori economici come la crescita del PIL. Con il graduale ritorno alla normalità, il livello percentuale si avvicinerà sempre più a 100, e i nostri analisti aggiorneranno regolarmente l’indice.

Cosa è cambiato?

Dal nostro aggiornamento di aprile, l’Indice del ritorno alla normalità è salito ulteriormente, al 72%, alimentato dai guadagni conseguiti da viaggi, intrattenimento e ritorno all’insegnamento in presenza. Ora che i livelli di immunità sono in aumento, grazie all’effetto combinato di vaccinazioni e infezioni contratte in precedenza, ci aspettiamo un calo continuo dei casi attivi nelle prossime due settimane.

Come scenario di riferimento, l’indice dovrebbe evidenziare progressi a maggio, in quanto una maggiore immunità e fattori stagionali contribuiscono ad accrescere i livelli di attività.

In assenza di battute d’arresto significative, gli Stati Uniti potrebbero raggiungere la fascia di normalità entro agosto. Continuiamo a monitorare i dati sulle varianti negli Stati Uniti; se notiamo un picco significativo nel numero di casi, la dinamica che condurrà il paese verso la nostra fascia di normalità potrebbe rallentare.

Non tutte le attività umane torneranno sui livelli pre-Covid. L’indice potrebbe centrare la “normalità” sotto quota 100 per via della continua evoluzione delle nostre abitudini, si pensi ad esempio al telelavoro e alla riduzione dei viaggi di lavoro.

La definizione di “normalità futura” sta cambiando, e la soglia di normalità dell’indice rifletterà ciò che emerge dalle nostre analisi inferenziali dei dati e dalla nostra ricerca fondamentale.

Figura 1: L’Indice del ritorno alla normalità misura l’attività rispetto ai livelli pre-pandemia

Cosa stiamo monitorando, e quali sono gli attuali valori?

Stiamo analizzando il tempo che le persone dedicano a una serie di attività svolte fuori casa (Figura 2). Le componenti dell’indice hanno implicazioni per la crescita economica, ma l’obiettivo primario è monitorare quanto siamo distanti o vicini al ritorno alla normalità.

Figura 2: Monitorare gli input

Il nostro indice suggerisce che siamo ancora del 28% sotto i livelli di attività pre-Covid. I livelli delle diverse attività che compongono l’indice variano: il ritorno ai negozi fisici è del 18% al di sotto del livello pre-crisi mentre per un normale ritorno alla routine lavorativa manca ancora il 23%. La componente più in sofferenza è quella dei viaggi/intrattenimento, in calo del 43% rispetto ai livelli pre-Covid.

Cosa potrebbe accelerare l’inversione di rotta?

Un’accelerazione del ritmo di distribuzione e inoculazione dei vaccini potrebbe accorciare i tempi del ritorno alla normalità (scenario ottimistico). Gli sviluppi che possono invece frenare il ritorno alla normalità (scenario pessimistico) includono l’emergere di varianti resistenti agli attuali vaccini o un rallentamento del tasso di vaccinazione in alcune regioni (per la riluttanza delle persone a vaccinarsi o per mancanza di vaccini).

Figura 3: L’Indice del ritorno alla normalità nel tempo – livello al 1° aprile 2021: 66%

L’Indice ci fornisce un quadro di lavoro all’interno del quale analizzare le società. È una mappa che ci dice quale potrebbe essere l’aspetto futuro della “normalità” dopo il Covid e quanto tempo ci vorrà per arrivarci. Queste informazioni ci consentono di mettere alla prova le ipotesi formulata dalle aziende e di correggere i nostri giudizi in caso di necessità.

Per gli investitori, l’Indice del ritorno alla normalità di Columbia Threadneedle può svolgere la stessa funzione: è un input aggiuntivo da considerare quando formulano le proprie decisioni di asset allocation e di portafoglio.

Capire a che punto siamo nel percorso verso il ritorno alla vita normale sarà un aspetto cruciale nel 2021. Questi dati possono aiutare gli investitori a prendere decisioni di asset allocation ponderate e a formulare aspettative corrette sull’attività di mercato.