Covid-19: i farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia

Come combattere il Coronavirus è la domanda che si pone la comunità scientifica oggi a cui tenta di dare risposte utilizzando dapprima l’esperienza cinese e poi quella italiana, con i contribuiti delle prime autopsie fatte durante le tante emergenze vissute.

Le informazioni arrivate dai medici hanno descritto un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte:

una fase “Virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell’ospite e che crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse;

una fase “mista” in cui la malattia si sta diffondendo causando diverse conseguenze a livello polmonare;

una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una situazione grave dominata da una violenta infiammazione immunitaria dovuta alle molte citochine pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta citochinica), che determina le conseguenze più pericolose.

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19, Motore Sanità ha stilato una breve sintesi di esperienze empiriche emerse dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente disponibili: