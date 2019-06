Cosa può spronarci oggi a risparmiare per la pensione di domani

Secondo una ricerca pubblicata dal Boston College, il numero di americani pronti a far fronte alle spese di base per la pensione è drasticamente diminuito negli ultimi 20 anni. Il problema è che non ci interessa abbastanza il nostro io futuro.

Risparmiare per il futuro oggi spesso significa fare sacrifici. Così di fronte alla decisione di spendere di più oggi e di risparmiare per il futuro spesso tendiamo a rimandare. Ma come convincere gli investitori a risparmiare di più per la pensione? Per far risparmiare di più per la pensione oggi occorre fare in modo che i contribuenti si identifichino con il loro sé futuro, vedano come saranno in futuro in pratica.

Come creare questa connessione emotiva? A dare qualche aiuto è una ricerca condotta dal professor Hal Hershfield della Anderson School of Management della UCLA, in collaborazione con Daniel Goldstein della Microsoft Research, Jeremy Bailenson, direttore del Virtual Human Interaction Lab di Stanford e molti altri ricercatori di Stanford che hanno valutato l’esistenza di un collegamento delle persone con il loro sé futuro che potrebbe influenzare la loro volontà di risparmiare.

Si potrebbe iniziare con quello che è stato scoperto nel 2011, per cui dialogando con un avatar o vedendo una foto di se stessi proiettata nel futuro quando si avranno i capelli bianchi, può convincerci a muoversi oggi e aumentare i risparmi previdenziali. La ricerca di Hershfield ha dimostrato anche che scrivere una lettera al proprio io futuro, anche a pochi mesi di distanza, può migliorare la percezione di noi stessi. La ricerca ha messo in luce che la continuità tra il nostro sé attuale e il nostro sé futuro può avere effetti positivi su aree che vanno anche oltre il semplice risparmio previdenziale, compreso il miglioramento della salute e l’aumento dell’esercizio fisico. Vedendosi “da vecchi” non solo senza soldi ma anche con qualche acciacco fisico in più, ci sprona inevitabilmente a intervenire subito.