Coronavirus, 10 provvedimenti presi dall’Europa per contenere l’emergenza

Gran parte dei giudizi sull’assenza, vera o presunta, dell’Unione Europea in questa delicata fase di crisi non dovrebbero trascurare un punto-chiave: le competenze dirette dell’Ue in materia sanitaria sono limitate. Esse restano in capo agli Stati membri, e l’Ue può soltanto assumere, in varie materie, un ruolo di supporto.

Il grande dibattito sui coronabond (o eurobond), e quello, parallelo, sull’utilizzo del Mes vedono coinvolti in primo luogo gli Stati membri e non le istituzioni europee come la Commissione o l’Europarlamento. Su tali proposte si tratta di aggiornare i trattati internazionali che le istituiscono: una competenza sulla quale solo gli stati nazionali, tutti assieme e all’unanimità, possono intervenire.

L’Unione Europea, attraverso la sua macchina di comunicazione, si è comunque premurata di riassumere, in un documento di 10 punti, quali sono stati gli interventi che sono stati messi in campo per aiutare gli stati membri durante questa fase. Un esempio noto a tutti e non menzionato in questa lista riguarda la sospensione, di fatto, delle regole sui parametri di bilancio pubblico.

E’ compito della Commissione Ue, infatti, sorvegliare sul rispetto dei trattati come il Patto di stabilità: pertanto, è stato rapidamente deliberato che i governi potranno fare tutto il deficit che serve senza preoccuparsi di eventuali procedure d’infrazione. Una mossa scontata, forse, e non certo sufficiente a risolvere la situazione, ma che agisce – questo sì – su una delle vere competenze dirette dell’Ue. Così come la gestione dei fondi strutturali, che infatti sono stati rivisti con lo scopo di indirizzarli anche in aree che – in teoria – non sarebbero potute essere ammesse per il loro utilizzo.

Le risorse di cui si parla, lo affermiamo per completezza d’informazione, non sono certo elevate in rapporto alla dimensione dell’emergenza, ma la capacità di spesa dell’Ue è da sempre limitata e vincolata alle risorse che, in prima battuta, le vengono affidate dagli stessi stati membri (cui si aggiungono le entrate sui dazi doganali). Le vere criticità, piuttosto, stanno nella carenza di nuovi strumenti adeguati a fronteggiare la crisi: solo un accordo unanime fra gli stati membri può sopperire a tali mancanze.

Nel frattempo, vediamo quali sono i 10 punti che l’Ue ha voluto presentare fra le sue attività di contrasto all’emergenza coronavirus.