Coronavirus: titoli più a rischio

L’epidemia di coronavirus, iniziata nella città cinese di Wuhan, ha già fatto 106 vittime accertate nel Paese, con altre 4.500 persone che al momento risultano infette (dato aggiornato a martedì 28 gennaio). Sebbene meno letale del virus dell’influenza Sars, che si era diffuso nel 2002-03, il coronavirus sembra particolarmente contagioso e può essere trasmesso anche da soggetti che non hanno ancora sperimentato i sintomi della malattia (che risultano simili a quelli dell’influenza comune).

La possibilità che le drastiche misure di sicurezza messe in campo dalle autorità cinesi possano colpire fortemente i consumi interni e l’arrivo di turisti dall’estero ha destato forti timori sulle ripercussioni che l’epidemia potrebbe avere sull’economia globale. Nella giornata di lunedì 27 gennaio il mercato azionario statunitense ha registrato la seduta più negativa dallo scorso ottobre, mentre in Europa il contraccolpo è stato ancor più forte: Piazza Affari ha ceduto il 2,31%.

Quali sono i titoli più colpiti in questa fase

I titoli azionari che si sono rivelati più sensibili agli sviluppi dell’epidemia nel territorio cinese sono stati i seguenti: