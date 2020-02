Coronavirus, prezzi record per l’Amuchina su Amazon

L’emergenza coronavirus in Italia, che ha registrato 60 nuovi contagi nel giro di due giorni, ha spinto gli italiani ad accumulare scorte di medicinali e mascherine.

Ne sono una testimonianza i cartelli affissi su quasi tutte le vetrine delle farmacie di Milano che avvisano che all’interno sono termine le confezione del noto disinfettante Amuchina e le mascherine.

Secondo l’Adnkronos il boom della ricerca di mascherine a Milano è avvenuto nelle ultime ore: in molte farmacie sono finite e quelle che si trovano sono vendute a prezzi esorbitanti.

Un’alternativa alle vendite in farmacia è rappresentata da quelle che si possono effettuare online. Ma anche qui le sorprese non mancano. Gli italiani hanno fatto incetta di scorte anche su questo canale.

Non solo per le mascherine. Se si prova a ricercare la nota confezione tascabile di Amuchina da 80 g. sul portale Amazon si può notare che i prezzi sono lievitati da 4-5 euro a confezione per sfiorare i 100 euro per un carnet da 4 pezzi…