Coronavirus: la diretta dal Senato informativa del ministro della Salute (VIDEO)

Il ministro della Salute Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato di questa mattina, ha rassicurato riguardo la diffusione dell’epidemia in Italia.

“Il tasso di mortalità è legato in gran parte a situazioni preesistenti in pazienti anziani”, ha chiarito.

“Si guarisce rapidamente e spontaneamente nell’80% dei casi, nel 15% dopo regolari cure sanitarie. Solo il 5% ha problemi molto gravi e il tasso di mortalità è poco superiore al 2%.

Speranza ha poi ricordato che il governo “sta lavorando a un piano straordinario di rilancio per far fronte alle ricadute economiche” del coronavirus, evidenziando poi che anche che “i provvedimenti, che abbiamo assunto d’intesa con le Regioni, sia quelle con cluster sia quelle senza cluster, perseguono un obiettivo prioritario: adottare tempestivamente tutte le misure necessarie volte ad arginare la diffusione del contagio e ridurre il numero di nuovi focolai”.