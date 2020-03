Coronavirus: da Intesa a Bper, le istruzioni per le filiali

Da Intesa Sanpaolo a UniCredit fino a BPer. Le banche e gli istituti di credito italiani stanno adattando la propria operatività all’emergenza coronavirus.

Le disposizioni per i clienti Intesa SanPaolo

Partendo da Intesa, a partire dal 9 marzo 2020 in tutte le filiali l’accesso sarà consentito dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 13:00, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni bancarie e in numero non superiore ai colleghi al momento disponibili.

In tutta Italia sono sospese le aperture il sabato mattina. In qualsiasi filiale, i clienti che desiderano utilizzare una mascherina di protezione possono farlo.

Infine, l’accesso alle aree self sarà consentito in numero pari a quello delle macchine presenti.

Le filiali aperte di Unicredit

Dopo l’adozione del decreto, UniCredit pubblica l’elenco delle Filiali regolarmente aperte al pubblico nelle zone di contenimento rafforzate (Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), che verrà aggiornato e integrato costantemente.

Ci stiamo impegnando per riaprire le filiali chiuse il prima possibile si legge sul sito della banca di Piazza Gae Aulenti che ricorda ai clienti che è possibile consultare i propri rapporti (conti correnti, carte di debito e di credito, conti titoli, carte prepagate e Genius Card, mutui, prestiti) ed effettuare operazioni in modo semplice, veloce e sicuro attraverso i seguenti canali: Banca via Internet, App Mobile Banking e Banca via Telefono. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 800 32 32 85.

BPer: tutte le filiali aperte

BPER comunica che tutte le filiali sono regolarmente aperte. I servizi commerciali sono garantiti nei consueti giorni e orari di apertura con queste modalità:

nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro prevista dal Decreto

solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni bancarie

I clienti che non desiderano recarsi presso le Filiali potranno utilizzare i nostri servizi di Home Banking dal sito bper.it e dall’App Smart Mobile e di Phone Banking al numero verde 800 22 77 88.